Toni Segarra, publicista: "Probablemente la Iglesia haya hecho el mejor márketing de la historia"

En 'Mediodía COPE' hemos conocido hoy el libro 'La marca de Dios', un curioso título del reconocido publicista Toni Segarra y el profesor y escritor Leopoldo Abadía, con el que intentan explicar la gran labor de márketing que, según ellos, ha llevado a cabo la Iglesia a lo largo de la historia: "La Iglesia ha hecho un gran márketing a través de la historia, probablemente el mejor de la historia", le contaba Toni Segarra a Pilar García Muñiz hoy en 'Mediodía COPE'.

Captar la atención es una de las cuestiones más importantes a la hora de diseñar una campaña de publicidad, campañas tan conocidas como las que Toni Segarra ha lanzado para las marcas que han confiado en él: "Be water, my friend", "Bienvenido a la república independiente de tu casa", "El banco naranja", "te gusta conducir"... "La Iglesia no tiene un eslogan en concreto, pero Jesús les dijo a sus ap´çostoles que se dispersasen para propagar la buena nueva y ellos, como robots, se fueron cada uno en una dirección. De eso va el libro: el jefe dio la orden de comunicar y llevan haciéndolo 20 siglos", ha dicho Toni Segarra en 'Mediodía COPE'.

La publicidad es solo una parte del márketing, que es el conjunto de técnicas para aumentar las ventas y mejorar la imagen de una marca. De estos objetivos hablan en su último libro los dos invitados que ha tenido Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE', los autores de 'La marca de Dios', de la editorial Espasa. En el libro, Abadía y Segarra explican el trabajo que ha hecho la Iglesia católica a lo largo de la historia desde el punto de vista del márketing. "El Papa Francisco comunica con sus frases y sus gestos", ha asegurado Leopoldo Abadía. "Además, eligió su marca, Francisco, y con ello ya explicó quién quería hacer a lo largo de su apostolado", continuaba Toni Segarra.

Según Abadía, Toni tenía la teoría de que todo lo que han hecho las empresas de márketing y comunicación lo han copiado de la Iglesia católica, así que le dije "que por qué no lo escribíamos entre los dos... y la verdad es que nos lo hemos pasado genial haciéndolo".