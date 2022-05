Teo Nieto, párroco rural en Zamora: "Soy un sacerdote que acompaña y anima a 15 comunidades"

Hoy seguimos celebrando a san Isidro, que es mucho más que el patrón de Madrid. También es el patrón de la agricultura y por eso es tan celebrado en nuestros pueblos. De hecho, su fiesta también es el día del mundo rural.

Vamos a hacer dos visitas al mundo rural. La primera parada la hacemos en Valencia de Don Juan, en León, un pueblo de 5.000 habitantes situado al sur de la capital, y un buen ejemplo para comprobar cómo es la presencia de la Iglesia en la España Vaciada. En Valencia de Don Juan cuentan con una unidad pastoral, que tiene al frente a dos sacerdotes, que se encargan, además de la parroquia del pueblo, de otras 19: "Están todas en un radio de 20 kilómetros", explica Salvador Valbuena, el párroco.

La mayoría son pueblos de menos de 20 habitantes. Por suerte, los no tienen que hacerlo todo. Desde el pasado verano, cuentan con la ayuda de algunos de sus feligreses: "Su tarea es hacer la celebración de la Palabra cuando no puede ir el sacerdote", señala Salvador. Antes, todo ese trabajo se lo repartían entre 5 sacerdotes, pero, con el paso de los años, solamente han quedado 2. Ahora, con los 12 laicos que le ayudan en la unidad pastoral, la Iglesia puede estar presente en muchos más lugares.

Ellos realizan celebraciones en templos a los que no llega Salvador, el sacerdote. Presiden celebraciones de la Palabra y ofrecen la comunión. María Vázquez es una de ellas: "La primera celebración la tenemos a las 11 de la mañana y solemos llegar 20 minutos antes. Cuando hay 3 celebraciones, las tenemos a las 11, a las 12 y la 1. Solemos tener media hora de celebración, que es lo que estamos tardando".

Con Salvador también colaboran Mercedes Garrido y su marido. Desde el pasado verano, son lo que se conoce como 'ministros extraordinarios de la comunión': "En la ceremonia estuvo el obispo y nuestro párroco. Después de la homilía, le explicó a toda la comunidad en qué consistía y lo que podemos hacer y no podemos hacer en una celebración".

El párroco explica que conoce a los 12 miembros del equipo de toda la vida, y reconoce que sin su ayuda sería prácticamente imposible que la Iglesia estuviera presente en todos los pueblos de la zona: "Les he bautizado yo, por supuesto, les he casado... diríamos que casi casi nos conocemos desde que nacieron. Y en los pueblos están encantados con ellos".

La segunda parada la vamos a hacer en Alcañices, capital de la comarca de Aliste, en Zamora. Allí nos atiende Teo Nieto, otro sacerdote rural. Él está al frente de 15 parroquias: "Son pueblos con escasa población, muy envejecidos, con una media de edad muy alta... a partir de esas condiciones empiezan todos los problemas de infraestructuras e, incluso, los problemas 'psicológicos', de falta de esperanza que la gente va cogiendo como lastre debido a su situación social".

Él asegura que no atiende parroquias, sino que las acompaña: "'Atender' es decir 'vamos a ver cómo hacemos para que la gente tenga lo litúrgico asegurado' y, para eso, no importa si es un cura, o es otro cura. Y 'acompañar' es intentar hacerse presente en la vida de las personas y dinamizarla. De tal manera que no es un cura que atiende 15 parroquias, si no un párroco que acompaña y anima a 15 comunidades. Para eso, tengo un grupito de gente que está colaborando y ayudando a dinamizar las parroquias."

"En cada una de las parroquias hay 2 o 3 personas que están echando una mano. Estamos intentando formar un equipo misionero coordinado por mí y empecemos a tomar un poco en serio la sinodalidad. No entender el laico como aquel que llega cuando no llega el cura, sino el laico que dinamiza con entidad propia", explica Teo Nieto.