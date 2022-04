Svitlana, la intérprete de Zelenski ayer en el Congreso, en Mediodía COPE: "Ha sido mi trabajo más difícil"

Svitlana tuvo uno de los días más trascendentales de su vida profesional en el día de ayer, cuando el equipo del Congreso de los Diputados le encargó la traducción e interpretación de las palabras del presidente de su país, el líder ucraniano Volodímir Zelenski. Mientras la guerra avanza y el final permanece difuso en un futuro repleto de contradicciones, a Svitlana le sonó el teléfono para que se le encomendara un trabajo que posiblemente nunca imaginaría; traducir a su presidente ante el hemiciclo español, con la presencia de todo el elenco de diputados de nuestro país.

Su traducción ha dado la vuelta a nuestro país por la emoción, la intensidad y la sinceridad que transmitía, algo único que en ocasiones recordó a su homóloga de Alemania que, a finales de febrero, no pudo aguantar las lágrimas ante la dureza de las palabras que estaba escuchando. "Soy intérprete de conferencias, interpreto conversaciones de paz de 10 horas. Pero hoy en vivo en la televisión alemana no pude terminar de interpretar a Zelenski, durante sus últimas palabras rompí en llanto. Os amo a todos, mis compatriotas ucranianos", escribió en la red social de Twitter.

El caso de Svitlana no fue igual, pero sí que ha contado en Mediodía COPE, junto a Pilar García Muñiz, que "tenía la emoción constantemente". No solo eso, sino que además confesó que "lo que estaba traduciendo me tocaba y pensaba por mí", añadió la intérprete. "Para mí fue una sensación muy dura, pero logré guardar la emoción". A la hora de hablar de complejidad, ella misma admite que lo que vivió ayer ante la sala principal del Congreso de los Diputados, fue el resultado del "trabajo más difícil" que hasta ahora ha hecho en toda su carrera.

Ella misma le contaba a Pilar García Muñiz, que inevitablemente sabía que se iba a tratar de un "trabajo especial y emocionante", aunque es cierto que ella misma "no esperaba" la repercusión tan grande que tuvo su trabajo en el día de ayer. A la hora de evaluarlo, Svitlana ha confesado que realmente "no se trata de una cuestión de dificultad, era un trabajo y había que hacerlo"; confiesa que requirió de una "gran responsabilidad", aunque añade que "es a lo que me dedico".

"Mi familia me preocupa"

Por si fuera poco el desafío al que se enfrentó el día de ayer, Svitlana cuenta que se trataba de una "interpretación simultánea a la inversa", algo que es mucho más complejo, ya que consiste en traducir desde la lengua madre hacia otra ajena a las raíces. Esto hizo que durante las últimas jornadas, nuestra protagonista se entrenara para tratar de no cometer errores.

Sin embargo, la cabeza de Svitlana está alli, en Ucrania. Ella lleva veinte años en España, pero es nacida en Leópolis, una de las ciudades más atacadas por parte del ejército ruso y donde actualmente se encuentra su familia. Sus padres, especialmente, se encuentran una edad alta, por lo que a pesar de la distancia, permanece muy pendiente de ellos: "solo le pido a Dios que no le pase nada a mis padres".