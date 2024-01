El "singular" coro de Fuentearmegil que cantará en el Vaticano el día de la Virgen de Lourdes

No son precisamente los chicos del coro, pero no por ganas, ilusión y juventud de corazón, solo porque peinan canas, algunos su pelo es muy plateado. Pero como nunca es tarde si la dicha es buena, "estos jóvenes" -entre septuagenarios y octogenarios- han conseguido su sueño. Porque para una coral religiosa no hay mayor regalo que cantar en el Vaticano. Y ellos lo van a hacer realidad.

El próximo 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, el coro de Fuentearmegil, un pequeño pueblo de Soria de 60 habitantes, cantará en la misa dominical de la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Todos los componentes de la coral: Lucía, Rufino, Fermín, Santos... son personas mayores. La mayoría del pueblo, aunque también los hay de pequeñas localidades cercanas como Alcoba de la Torre o Fuencaliente.

Llevan cantando juntos más de una década y para ellos este viaje es un verdadero regalo, aunque algo de vértigo les da porque como en el caso de Rufino, de 81 años nunca ha salido de Soria.

¡81 años y a Roma que se va! "Es una ocasión única y si no voy ahora..., ¿cuándo voy a ir?", se pregunta en declaraciones a Mediodía COPE.

Algunos integrantes, sin embargo, no van a poder viajar porque se encuentran en situación de dependencia o necesitan cierta ayuda o tienen que echar una mano a sus maridos o mujeres y les es imposible estar allí.

Así que para poder cantar en el Vaticano han llamado a algunos “suplentes” que han ido incorporando de otros pueblos de Soria y hasta de Burgos.

"El COVID nos pasó factura y había que buscar algo motivador"

Somos "un coro pequeño, modesto, con gente muy mayor y que lo hace muy dignamente. Antes de la pandemia éramos 25, después nos hemos quedado en 15 y pensé que había que buscar algo motivador por lo mal que lo habíamos pasado y lo solicitamos al Vaticano", le cuenta a Pilar García Muñiz, el director del coro Héctor Díez.

Héctor sabía que no era fácil el reto, "no tenía nada claro que lo íbamos a conseguir, pero contratamos el viaje con la intención de conseguirlo. Hemos dado muchos palos de ciego hasta que encontramos la puerta a la que teníamos que llamar", explica con orgullo, el mismo con el que habla de sus chicos de más de 60 y 70 y de 80, "son mis chicos y llegué les dije que nos vamos y reaccionaron con mucha ilusión, alguna que otra lágrima de emoción y a ensayar mucho".