Entre otros tantos motivos que han hecho que 'La Sociedad de la Nieve' haya sido todo un éxito en las taquillas y le haya abierto la puerta a los Oscar, ha sido, precisamente, la forma en la que representa la realidad. Y esto incluye, entre muchos factores, la forma en la que los actores fueron capaces de representar lo que ocurrió en los Andes en el año 1972.

Y sí, hablamos en este caso de la extrema pérdida de peso de todo el elenco, que consiguió representar las duras condiciones a las que tuvieron que enfrentarse los supervivientes durante aquellos 72 días. El rodaje fue en Sierra Nevada y durante varios meses, los actores tuvieron que enfrentarse a una dieta muy estricta, con una alimentación muy detallada, para perder ese peso.

Uno de los responsables de este cambio físico de los actores de 'La Sociedad de la Nieve' fue el doctor Antonio Escribano, catedrático en nutrición deportiva y endocrino, y en 'Mediodía COPE' ha asegurado que la primera llamada fue de la productora para ponerle en antecedentes. "Había hecho alguna cosa, pero esto era un reto más importante porque no es solo un actor, es todo un elenco, eran muchos días. No es una actuación, es toda una película", ha apuntado Escribano.

No obstante, "la vida está para asumir retos", ha confesado. Y fue esto precisamente lo que le hizo tomar aquella decisión.

Control estricto y guiones bioquímicos de todos los actores

Para poder llevar a cabo este duro proceso, el doctor Escribano y su hijo elaboraron guiones bioquímicos de todos y cada uno de los actores de la película. Así las cosas, ha confesado que es un reto, precisamente, porque era necesario que perdieran peso, pero no podían bajar su rendimiento "Mientras hay que actuar, hacer un trabajo, y eso tiene unas connotaciones intelectuales y físicas también. Esas cosas las ejecuta el cerebro y necesita un soporte básico, y eso está en la alimentación", ha agregado.

Por ello, tuvieron que elaborar estos guiones bioquímicos que, en cualquier caso, no transmisión a los actores. Además de todo esto, tenían un control exhaustivo de todos ellos "con aparatos de última tecnología que lo mide todo, analíticas, enfermería, fisioterapia...". Ha confesado que el proceso comenzó en septiembre del año 2021, mees antes del rodaje.

"Hicimos un plan para empezar un poco desde arriba", ha señalado. Estamos hablando de que los actores de la película eran jugadores de rugby y, por ello, tenían que aparentar cierta corpulencia. "Aumentamos la actividad física, la sensación de fortaleza y empezamos el descenso en enero de 2022, que es cuando empezó la película en Sierra Nevada".





Un reto sin precedentes

El doctor Escribano ha hablado de una situación de "encaje de bolillo". Antes de comenzar hicieron un chequeo similar al que se hace a los futbolistas de élite, con lo cual ya tenían garantías "de cuál era su estado físico". No obstante, el mayor reto fue mantener al elenco bajo estas condiciones con este trabajo.

"Los supervivientes no tenían nada que hacer, estaban todo el día allí, pero estos actores tenían que actuar, levantarse pronto, actuar con nieve... había que medir la gasolina de su cuerpo con suplementación, vitaminas, minerales que intervienen en la capacidad cognitiva".

"Hemos hecho una cosa que no había precedentes. Se habían hecho cosas concretas, pero no con tanta gente, con estas características", ha asegurado, teniendo en cuenta las complicadas condiciones en las que fue la grabación de la película. Pese a ello, no ha negado que los actores pasaron hambre, pero el doctor hizo lo imposible que motivarles a seguir: "Era la mejor oportunidad con el mejor director del mundo. Les decía como si fueran de categorías inferiores y que ahora estaban jugando en el Bernabéu". De hecho, y para conseguir que los actores no pensaran precisamente en el hambre, recurrían a gelatinas o caramelos sin azúcar.