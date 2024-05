Nieves Pérez, la abuela 'talismán' de las finales de Champions del Real Madrid, busca entrada para Londres

Hace unos días, El Partidazo de COPE recibió un particular email que escondía una historia muy interesante: "Soy Javier Padial, hijo de Nieves, la 'abuelita de la COPE', como la conoce todo el mundo. La entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía 87 años y ahora tiene 89. El caso es que se apuntó al sorteo de entradas totalmente decidida para ir este año a Londres y no la ha tocado. Iba a por su séptima final. Ella está súper triste, y pienso que con una entrevista podríais consolarla un poquito".

Dicho y hecho, Juanma Castaño charló con Nieves, presente en otras seis finales de Champions en las que el Real Madrid consiguió ser campeón de Europa.

?? Nieves, aficionada al @realmadrid de 89 años, en @partidazocope



?? "En todas las finales en las que he estado me he venido con la copa"



?? "En París me quitaron la bufanda, fue horrible"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/xkOVz1nZuR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 20, 2024

Nieves es euroabonada, y socia del Real Madrid desde hace 40 años. Cree que, si finalmente lograse una entrada para Wembley el próximo 1 de junio, "me pondría a saltar como una loca". Sería capaz de "llevarme a hijo, como si es a pie".

Ha visto muchos partidos del Real Madrid en su habitual esquina, a uno de los lados de la grada de animación, "aunque caigan chuzos de punta", aunque ahora con el techo la cosa cambia: "El campo ha quedado precioso", dijo del nuevo aspecto del Santiago Bernabéu.

?? Nieves, aficionada al @realmadrid de 89 años, en @partidazocope



?? "Para mí, el Real Madrid es lo más grande"



?? "Voy al Bernabéu aunque caigan chuzos de punta"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/C6kxKjh5NJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 20, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Para mí, el Real Madrid es lo más grande", confesó Nieves, aunque puntualizó: "Es lo más grande, pero después de mis cuatro hijos".

Y más allá de dar cuenta de su tristeza por no tener, por el momento, una entrada para la próxima final frente al Dortmund, confesó que tiene un deseo pendiente: "Para mí, Roberto Carlos es mi amor. Y no me gustaría morirme sin tener una foto con él".