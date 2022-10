Ricardo, 20 años viviendo en la calle: "Un día estás en tu casa y, al siguiente, en cajas de cartón"

En España, 10.000 de las 30.000 personas que no tienen un hogar pasan las noches de invierno en las calles. Ricardo fue uno de ellos durante los últimos 20 años de su vida. Antes, pasó otros 20 trabajando en Lérida en multitud de empleos diferentes, aunque muchos de ellos, relacionados con la recogida de frutas y en los almacenes de una cadena de supermercados.

"Yo estaba durmiendo en la Plaza Mayor de Madrid en la pandemia, me dieron la oportunidad de pasar el confinamiento en el IFEMA y, cuando nos echaron de allí, ese domingo entré en un piso de la Fundación Lázaro", le ha contado Ricardo a Pilar García Muñiz en el estudio de 'Mediodía COPE'. "Un día estás en tu casa con tu familia y, al siguiente, estás entre cajas de cartón. En un momento la vida puede darte la espalda".

En el mismo piso que Ricardo vive Luis, un voluntario de 26 años que estudia un máster en Relaciones Internacionales y con el que comparte piso. "Me vine a la Fundación Lázaro cuando me vine a vivir a Madrid, y me di cuenta de que no hay mejor sitio donde estar, porque también es una ayuda al voluntario", ha dicho Luis en 'Mediodía COPE'. Él es valenciano y acaba de volver a España tras diez años en Berlín con su familia. "No es muy diferente a compartir cualquier otro piso, con reparto de tareas de la casa. De hecho, a veces son ellos los que abarcan más tareas".

La fundación Lázaro se registró en Francia en 2011, pero sus orígenes se remontan a cinco años antes, cuando uno de sus impulsores comenzó a acoger a personas sin hogar en su piso junto con otro amigo cuando ambos tenían 28 años. El proyecto gustó tanto, que la red de Hogares Lázaro se expandió por Francia y otros países.