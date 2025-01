El regalo que los compañeros del Andalucía Este CF de Sevilla hicieron a su joven compañero Abdoul que vive en España sin familia

Abdoul Wend tiene 17 años y, aunque nació en Burkina Faso, los últimos tres años los ha pasado en España. Cómo llegó a nuestro país y cómo ha terminado viviendo en un piso tutelado por Cáritas, es un misterio del que no quiere hablar. Nadie le pregunta. Pero todos saben que aquí está solo, sin familia.

Sin familia carnal, porque a través de Cáritas ha empezado a jugar en el equipo Andalucía Este CF de Sevilla y todos sus compañeros y el cuerpo técnico se han convertido en una gran familia para él.

Abdoul juega como mediocentro y, según su entrenador, es el mejor del equipo. Hace unos días se lesionó los músculos isquiotibiales, lo que le impide jugar. Un momento de bajón que el resto del equipo ha subsanado de la mejor manera.

Conscientes también de que las Navidades para Abdoul no han sido como las del resto de la plantilla, es decir, sin grandes celebraciones, sin encuentros familiares y sin regalos... los chicos han tenido una idea: recaudar dinero y hacerle el regalo que nunca le ha llegado esta Navidad: unas zapatillas, unas botas de fútbol, una sudadera y un chubasquero.

Decidieron dárselo justo el día en que Abdoul no podía jugar por su lesión, como una forma más para animarle. Abdoul estaba sentado en el banquillo, escuchando a su entrenador dar las indicaciones oportunas, cuando este le llamó, como podemos observar en el video que su entrenador ha subido a TikTok con una gran repercusión.

Nada le hacía sospechar a Abdoul el momento que iba a vivir y las palabras de su entrenador: "Te vamos a dar una cosa, esto es de todos los compañeros que han querido darte en Navidad porque no has tenido a tu familia aquí y nosotros somos tu familia".

"Un pequeño regalo, un gesto de tus amigos y familia", concluía el entrenador.

Cargando…

Este regalo ha sido una auténtica sorpresa para Abdoul, como él mismo cuenta a 'Mediodía COPE'. "Me gustaron mucho los regalos de mis compañeros, no sabía qué decir" confiesa este joven que no duda en agradecérselo al "presidente y a todas las personas que están aquí" de las que afirma que son "muy amables conmigo".

Aunque el verdadero regalo para Abdoul ha sido poder entrar a jugar en este equipo. Que le hayan dado la oportunidad de demostrar lo que vale, tras haber vivido un drama hasta llegar aquí, que solo él conoce.

Son muy amables conmigo" Adboul, el joven de Burkina Faso que vive desde hace tres años en España sin su familia

Recuerda Abdoul que fue el año pasado cuando llegó al campo "y había personas en la oficina". Así que sin dudarlo un momento decidió acercarse a ellos para decirles que quería jugar en el equipo, y "el presidente me dijo que podía venir el día siguiente para entrenar".

En ese momento la temporada estaba a punto de terminarse y quedaban tan solo tres partidos por disputar. Y así es como este joven de Burkina Faso es uno de los jugadores del Andalucía Este CF de Sevilla.

El vídeo que su entrenador Álvaro Ruiz 'Varo' ha subido TikTok cuando le hicieron entrega de los regalos ha alcanzado ya los 3 millones de visualizaciones para sorpresa de todos y del propio Abdoul que está muy contento "por lo comentarios que hicieron".

"Abdoul es una de las cosas más bonitas que nos ha podido pasar"

Abdoul lleva tres años en España y vive en un piso tutelado con Cáritas que, como indica el entrenador Álvaro en COPE, “Cáritas tiene un acuerdo con nuestra entidad”.

Este joven de Burkina Faso afincado en nuestro país, estudia por las mañanas y por las tardes, “la única vía de escape que tiene es poder disfrutar con sus amigos jugando al fútbol”, cuenta el entrenador.

Abdoul es una de las cosas más bonitas que nos ha podido pasar Álvaro Ruiz, entrenador del Andalucía Este CF de Sevilla

Y es que para Abdoul “el fútbol es lo más importante, su vía de escape para desarrollar su vida plenamente”, constata Álvaro.

Sus compañeros del equipo Andalucía Este CF de Sevilla hablan maravillas de Abdoul, al tratarse de “un niño maravilloso, una persona superhumilde y trabajadora”.

Y conocerlo ha supuesto para ellos "una de las cosas más bonitas que nos ha podido pasar”, dice emocionado el entrenador del equipo, que no duda en seguir alabando a Abdul como “un ejemplo de lucha para todo y salir adelante después de todo lo que le ha tenido que ocurrir”.