Queda con su novia para celebrar San Valentín en Málaga y el regalo que le hace le deja perpleja: "De miedo"

Cuando uno está enamorado, cualquier regalo que se le pueda hacer a la otra persona, es poco. Y es que te sale regalarle todo lo que le gusta a esa persona, obsequiarle, y hacerle un poco más feliz. Tanto más, cuando tienes una fecha especial que celebrar con esa persona y festejar vuestro amor por todo lo alto.

Esto suele pasar en los aniversarios, en los cumpleaños, y en San Valentín, aunque, en este último hay quien no regala. Hay que ser muy cuidadoso, porque el que lo hace, debe elegir bien el regalo. Y si no que se lo digan a esta pareja de Málaga, que quedaron para celebrar San Valentín en Málaga y él apareció con un regalo inesperado.





Se trataba de un coche fúnebre, con ataúd (vacío, por supuesto) y todo dentro. Un regalo que, como describía Pilar García Muñiz, era "de miedo".

Normal que ella se quedase perpleja y sorprendida con el regalo, aunque, para ser justos, le gustó. Y es que ella estudia cine y está especializada en el cine de terror, por lo que esto le servía y mucho para grabar sus cortos y largometrajes. Por cierto, el coche se trata de un Renault antiguo color granate.

Un regalo que le ha encantado.

El coche fúnebre de Víctor, reconvertido para hacer surf

Se llama Víctor González y sí, él también tiene un coche fúnebre. Se lo compró (porque este tipo de coches, cuando se dejan de usar se ponen a la venta o se subastan) para potenciar su negocio de surf.

"Hice una tabla que era una réplica de un ataúd, porque me gustaba jugar con diseños especiales. A raíz de ahí, se me ocurrió la idea de hacer un efecto piedra en una tabla de surf, y hacer una réplica de una lápida" explicaba. Es tanto, que pone los nombres yapellidos de la persona que compre la tabla.





Sí, da un poco de yuyu, pero para él no significa nada más que romper ciertos tabús. "La tabla fue un éxito, chocaba a la gente pero les gustaba y me gustó la reflexión de la gente. Llegó un momento que tuve que cambiar de coche porque me quedaba pequeño y para dormir dentro también. Dándole vueltas, como quería algo más que una furgoneta, se me ocurrió el coche fúnebre".

Reconoce que le pareció mejor idea con los días y ahora va con su "tabla lápida" y el coche fúnebre.

La forma en la que se compró el coche

No es muy normal que, si aparcas en tu garaje de siempre o en la calle, ver a uno de tus vecinos llevando un coche fúnebre. Sin embargo, este tipo de vehículos también se compran y se venden, especialmente cuando han terminado sus servicios.

Así es como lo adquirió Víctor, que miró en diferentes páginas de segunda mano para conseguirlo y seguir dando "valor a su marca" una vez hecha la "tabla lápida".

"Me metí en una página de compra venta. Yo llevo muchos años enamorado de los coches antiguos, y me encontré con un Mercedes antiguo, del año 90 y fúnebre y me enamoré de él. Pensaba que era una señal" explicaba en Mediodía COPE.

Es tal el servicio que hace de su coche, que cada vez que va a surfear lo lleva y duerme en él. Claro, para terror de las personas que le ven. "Las reacciones son...Se quedan en nada cuando me ven dormido en el coche. La gente ve la realidad del coche fúnebre, relacionado con la muerte, y ha habido todo tipo de reacciones. Hay quien dice que es una falta de respeto y otros una provocación, algunos se lo tomaban a broma" decía entre risas.