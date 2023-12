Hacienda pone el foco en las plataformas de segunda mano: esto debes tener en cuenta si las usas en 2024

A partir de este próximo 2024, Hacienda va a prestar mucha atención a las plataformas de segunda mano. Wallapop, Vinted, Milanuncios o Airbnb tendrán que informar al Fisco de las operaciones que realicen sus usuarios. Esto quiere decir que en función de la cantidad o del número de ventas que hagamos en estas plataformas, habrá que declarar.

La Agencia Tributaria va a estar más vigilante en todos los sentidos. Hasta ahora y al no mediar factura en este tipo de compras y ventas, todo se escapaba al control de Hacienda, pero eso va a cambiar y muy pronto. En los próximos días, los usuarios recibirán un correo electrónico donde le informarán de que se va a recoger información sobre tu cuenta, datos bancarios, número de transacciones y dinero obtenido por ellas. A partir de ahí quedaremos fichados pero sin mayores consecuencias.

A partir de las 30 transacciones o 2000 euros hay que declarar

Eso sí, a partir de enero y cuando se superen las 30 transacciones o 2000 euros en venta de productostendrásla obligación de declarar esos ingresos.Si ese montante supera los 6000 tendrás que pagar, dependiendo de la cuantía, entre un 19 y un 23%. Ya hace un año que el Gobierno aprobó trasponer esta directiva para luchar contra el fraude fiscal que se da en estas plataformas y casualidad, o no ese es más o menos el tiempo que lleva Nacho Márquezdeclarando todo lo que vende en Wallapop.





Él tiene 37 años y ahora vende de forma 'profesional' en Wallapop ropa desde hace más o menos un año, pero comenzó como cualquier usuario que tiene algo que le sobra en casa, que no usa y decide venderlo por Wallapop.

Explicaba en Mediodía COPE,"era un apasionado de las rebajas y también cuando veía algo para un amigo que no era de mi talla, le decía, oye, ¿Quieres que te compre esto?, que está muy bien de precio y te pega y como tenía éxito, mezcle esas dos aficiones vi que la gente compraba los productos y se podía sacar beneficio de ello".

En España puedes profesionalizarte en Wallapop, pero en Vinted no

Él, desde muy pronto, ha ido declarando los ingresos que tenía, "consulté una vez que ya vi que tenía futuro, que podía crecer, entonces, consulté la legislación vigente y vi que era necesario declararlo, porque en base a lo que esperaba obtener, vi que para estar en la legalidad, tendría que declararlo". En España, puedes profesionalizarte en la plataforma de Wallapop, pero en Vinted, no. "Solo en Francia".

No es lo habitual que la gente declare los ingresos que obtienen en estas plataformas de compra y venta. Nacho decía que "la gente no lo suele hacer, he visto algún perfil profesional que sí lo hace, o perfiles que Hacienda había multado y entonces, en base a eso, sí que lo hacen, pero la mayoría de la gente que hace lo mismo que yo no lo declaran.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuidado si compras o vendes online: la Policía alerta de una nueva estafa relacionada con apps de venta

Por desgracia, las aplicaciones de compra-venta no son las únicas en las que debemos tener cuidado con estafas y timos. También a través de Bizum, la popular aplicación para hacer pagos online de manera sencilla, estamos expuestos a engaños.





Por ejemplo, puede que algún posible comprador de tu producto publicado en alguna de estas apps de compra-venta te ofrezca la posibilidad de continuar la conversación fuera de la aplicación y hacerte un Bizum para pagarte.

En este momento es en el que hay que estar atentos: si accedes porque te parece más cómodo, más rápido, o confías en la persona, puede que estén a punto de timarte. ¿Cómo? No todo el mundo sabe que con Bizum, además de pagar, puedes solicitar dinero a otro usuario. Por ello, es muy importante prestar atención a si el supuesto comprador nos está pagando o realmente lo que está haciendo es solicitarnos esa cantidad. Y es que eso es lo que suelen hacer los estafadores.