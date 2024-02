Corta con su novio y se sorprende con lo que había dejado hecho antes de terminar: "Que busque otra"

Normalmente, cuando uno está en pareja, no piensa que la relación vaya a llegar a su fin y siente que va a ser para siempre. Sin embargo, por desgracia a veces no funciona y te ves con una mano delante y otra detrás, triste y con el corazón roto porque lo que creías que iba a ser eterno no lo ha sido.

Y es que una ruptura, y te lo podrán decir miles de psicólogos y psiquiatras, es como pasar por un duelo, porque tienes que asumir de tu vida la pérdida de esa persona. Y como tal, hay muchas fases por las que se atraviesa, desde la decepción hasta la ira pasando por la tristeza. Tanto más, cuando te vas enterando de cosas que esa persona ha hecho a tus espaldas.

Es lo que le pasó a esta chica, que acababa de cortar con su novio y recibió un extraño mensaje. Provenía de un restaurante, y le pedían explicaciones de una reserva que, previamente, había hecho su novio antes de dejarlo. Unos mensajes que ha recogido la cuenta de X (antiguo Twitter) @SoyCamarero:

"Te llamábamos porque tienes una reserva con nosotros hoy a las 13:30. La reserva está asociada a una política de cancelación, por lo que se cargarán 10 euros por persona a la tarjeta que se introdujo en el momento de hacer la reserva si finalmente no acudís" empezaba diciendo el dueño del restaurante.

Es entonces cuando esta chica se enteraba de la reserva y, al ver que le podían cobrar, decidía decir la verdad. "Yo no he hecho ninguna reserva con vosotros, ha sido mi ex. Va liándola. Que se busque otra y me deje en paz. Saludos" respondía.

Sin embargo, el restaurante no quedaba satisfecho y le expresaban su "pésame" por la ruptura, pero que le iban a cobrar igual, esperando que la tarjeta introducida en el momento de hacer la reserva no fuera suya. No sabemos cómo terminó, pero esperamos que ella no tuviera que pagar.

Va a un restaurante, pide una hamburguesa vegana y no da crédito a lo que le ponen

Las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes de los bares y restaurantes suelen dejar dejan constancia de sus experiencias en Google, ya sean buenas o malas.

Lo que sí está claro es que estos comentarios de otros usuarios nos podrían evitar un buen rato y son, casi siempre, el último empujón que nos motivará o no a acudir a ese restaurante. No obstante, hay quienes aprovechan este espacio para hacer exageraciones y utilizar metáforas para elogiar (o no) un servicio.





Y esto es lo que ha hecho un usuario recientemente sobre este local, en el que pidió una hamburguesa vegana, que no fue en absoluto de su agrado y así lo evidenció en la reseña. Eso sí, con una particular manera de expresar su desagrado.

"Cuando tenía seis años me perdí en el bosque durante una acampada familiar", señala el hombre. "Me tuve que alimentar a base de excrementos de animal y corteza de árbol. Mis pares me buscaron durante dos días para encontrarme severamente malnutrido", agrega el cliente.

A continuación, hay un auténtico giro del hilo argumental y ya explica directamente sobre su comida: "Incluso así, la experiencia de haber comido la hamburguesa vegana quemada y congelada de vuestro restaurante ha sido más tortuosa que aquellos días", agrega.

El motivo por el que los restaurantes suelen poner los postres en una carta separada

Se llama Blanca y es consultora de marketing para marcas. A través de sus redes sociales, la experta trata de divulgar sus conocimientos y en esta ocasión lo ha hecho precisamente sobre las estrategias de los restaurantes. De hecho, asegura que los restaurantes "te manipulan". Ha sido a través de su cuenta de TikTok @tuefectomariposa.









"Piensa en la última vez que fuiste a un restaurante estilo buffet. ¿Qué era lo primero que te encontrabas nada más llegar? Los postres", señala en primer lugar la experta. Una premisa que no se repite "cuando vas a un restaurante a la carta", donde suelen estar en cartas separadas. Es decir, separan los platos principales de los postres. "No es casualidad", apunta.

A continuación explica que "en un restaurante tipo buffet, lo que les interesa es que comas lo menos posible. Al fin y al cabo, ellos para cobrar lo mismo comas lo que comas". Cuando en este tipo de negocios ponen los postres al principio, explica, "tú los ves y vas a pensar: "Qué buena pinta, tengo que dejarme un hueco para el postre". Entonces lo más probable es que, inconscientemente, cuando vayas a coger comida, comas un poco menos porque te estás acordando del postre", agrega.