"La situación es crítica y escandalosa. Son salas donde se concentran a los inmigrantes de las que no se puede salir y nos encontramos personas hacinadas en colchonetas con plagas de chinches y cucarachas y la sala 2 no tiene ni ducha", es la denuncia en Mediodía COPE del Sindicato Unificado de Policía, a través de su portavoz, Jacobo Rodríguez.

¿Qué es lo que está pasando en el aeropuerto madrileño? Como denuncia el sindicato policial, en una sala de 50 metros cuadrados se encuentran hacinadas 150 personas. Una sala donde apenas te puedes mover porque no hay hueco, casi no se puede respirar y sin condiciones mínimas de higiene.

En concreto, el sindicato policial afirma que el hacinamiento en las salas de inadmitidos, especialmente en las salas 3 y 4, ha alcanzado "un punto crítico" debido a un aumento en las solicitudes de protección internacional, principalmente de países africanos como Kenia, Senegal y Marruecos.



Según el SUP, actualmente hay 142 personas en la sala 4, 72 personas en la sala 3 y 42 personas en la sala 2 provisional, establecida recientemente en la terminal 2 de Barajas.



Además, advierte de que esta última sala "carece de estándares básicos de habitabilidad e higiene", al tener una ventilación "inadecuada", iluminación artificial durante todo el día, un solo baño para todas las mujeres y niños acogidos, chinches y colchonetas hinchables "sin desinfección adecuada" en lugar de camas.





Mujeres y niños, en la peor situación posible

El portavoz del SUP denuncia que ni AENA ni Cruz Roja están cumpliendo con sus obligaciones "Cruz Roja no quiere saber nada de los asilados y en cuanto a los inadmitidos sería Aena, pero en el caso de Cruz Roja está siendo lamentable su asistencia".

También lamenta haber "escrito al Defensor del pueblo y no hemos recibido respuesta" y "en cuanto a los inadmitidos, entra de nuevo la política porque si el país no quiere que se les devuelva o la persona no quiere ser devuelta, pues hay muchas trabas y al final acaban quedándose. Muchos rompen su pasaporte al llegar y son apátridas y no se les puede devolver. Todo vuelve a ser producto de la dejadez".

"La gravedad de la situación requiere soluciones políticas y diplomáticas, enfatizando la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores. El refuerzo de la Policía en barajas es crucial, pero una resolución integral requiere acciones más amplias", añade el portavoz policial.