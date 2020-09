¿Por qué Suecia no sufre una segunda ola de la pandemia?

Nunca ha sido tan triste ser el número uno. Lo sabemos los españoles, que nos hemos instalado en la cima de países europeos devastados por el Covid 19. Según el ministerio de Sanidad llevamos 682.267 casos de contagio diagnosticados y un total de 30.904 fallecidos.

Y estamos inmersos en la denominada segunda ola, que no es más que el incremento de contagios que sigue la estela de los comienzos de la primera etapa, que tuvo su punto álgido en marzo y abril. En esa época las cifras de fallecidos rondaban los 900 fallecidos al día y más de 9000 contagios. Según datos de esta semana, los datos de contagios de España suponían el 13% del total de Europa.

Seguimos preguntándonos qué estamos haciendo tan mal… O más bien, la cuestión sería qué están haciendo en países como Suecia, por ejemplo, donde han conseguido estabilizarse y no llegar a una segunda ola. Y todo, además, sin imponer confinamientos, ni cerrar guarderías o escuelas, bares o restaurantes.

En Mediodía COPE le han hecho esta pregunta a dos españoles afincados allí. Irina lleva 5 años en Suecia. Ha explicado alguna de las costumbres de los suecos que han ayudado a que el virus no se propagase: “Es muy importante aquí por ejemplo toserse en el codo, eso siempre se ha hecho aquí y siempre se ha usado mucho gel hidroalcohólico. Supongo que como ya la gente está muy acostumbrada a hacer eso, no les ha costado ningún trabajo adaptarse a esas medidas. Y luego la gente es un poco más consciente de las cosas y un poco cívica en algunos casos”.

Rafael es madrileño y también lleva 5 años viviendo en Suecia. Él cree que el país no ha pasado una segunda ola porque nunca dejó la primera. “Suecia no impuso ningún tipo de vida drástica porque no tiene los medios, no tenía un ejército capaz de hacerlo porque les falta mucho recursos humanos y la policía está también en mínimos, y yo creo que es la principal razón. Suecia no ha sufrido segunda ola porque nunca ha dejado de estar en la primera” ha explicado.