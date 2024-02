¿Por qué la mano incorrupta de Santa Teresa podría salir de Ronda? Descúbrelo en Mediodía COPE

La localidad malagueña de Ronda lleva días preocupada ante la posibilidad de que el Vaticano ordene el cierre el convento de las Carmelitas Descalzas por no llegar al mínimo de monjas que establece la Constitución Apostólica sobre Vida Contemplativa aprobada por el Papa Francisco en 2016.

No es una cuestión baladí, ya que el convento custodia el principal atractivo turístico del municipio:la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús.Sí, han acertado, se trata de la reliquia que durante la Guerra Civil Española fue robada por el bando republicano, y que luego recuperarían los nacionales para entregársela como botín de guerra aFranco, quien guardó la mano de la santa abulense durante sus casi cuarenta años de jefatura del Estado. No fue hasta su muerte cuando la esposa del dictador la devolviera al convento carmelita de Ronda.

Como ocurre en tantas comunidades de religiosas, la falta de vocaciones amenaza con el cierre del convento de Ronda.Y es que en los últimos años han pasado de tener nueve monjas a cuatro: “El covid se llevó a dos, una tercera hermana murió por una obstrucción intestinal y la cuarta por complicaciones derivadas de una operación de cadera.

De esta manera, el convento de las Carmelitas Descalzas está en situación irregular, ya que una exhortación papal establece que enlas congregaciones de clausura debe haber al menos seis monjas.





El convento necesita al menos dos monjas ''profesa solemnes'

Por tanto necesitan de manera urgente al menos dos o tres monjas, aunque no resulta tarea sencilla, ya que la Constitución Apostólica para la Vida Contemplativa establece como norma que hace falta doce años de formación para evitar que las novicias entren y salgan de manera precipitada y haya mayor estabilidad en los conventos.

“Ahora estamos en la encrucijada porque doce años de formación es mucho tiempo,necesitamos que vengan dos o tres monjas 'profesa solemnes' aunque estén por uno o dos para ayudarnos”, ha señalado la priora del convento, Sor Jennifer, en Mediodía COPE.

Sor Jennifer ha precisado que desde que se ha conocido la noticia,son muchas las personas que se han puesto en contacto con el convento asegurando que creen tener vocación, pero la priora no quiere darles falsas esperanzas: “No tenemos tiempo para empezar a formarlas. No es que quiera echarlas, pero las dirijo a otros coventos que le den formación porque no quiero entusiasmarlas diciendo que se queden cuando no sé si dentro de seis meses o un año el Vaticano dice que hay que cerrar, y las dejo sin nada”, ha explicado.

La historia de la reliquia de Santa Teresa de Jesús

Exhumación de los restos de Santa Teresa y traslado de su mano a Portugal

Teresa de Jesús muere en 1582 en Alba de Tormes. Diez meses después de su fallecimiento, sus restos fueron exhumados. Su cuerpo apareció incorrupto y flexible, por lo que el Padre Jerónimo Gracián, el primer provincial de la Orden Carmelita y director espiritual de la santa, le cortó la mano izquierda y se la entregó primero a las consagradas de San José de Ávila y después y, más tarde, a las carmelitas del convento de San Alberto de Lisboa.

“En aquel entonces quien tenía fama de santo se le cortaba algo de su cuerpo. Hoy en día existe esa cultura pero no el cuerpo, sino un hábito o zapato, algo que haya tocado su cuerpo”, ha puntualizado en Mediodía COPE, Sor Jennifer, priora del convento de Ronda.

En Portugal se fundó la primera comunidad carmelita tras la muerte de la santa y la llegada del brazo incorrupto. Allí permanecería durante cinco siglos la reliquia, en el convento San Alberto de Lisboa, hasta que en 1910 las religiosas de esta orden serían expulsadas del país durante la revolución portuguesa.

1910: las carmelitas huyen de Portugal a España con el brazo incorrupto de la santa

La comunidad se ve obligada a huir con la mano incorrupta bajo el brazo. Una vez pisan territorio español llegan hasta Badajoz, conocedoras de que hay instalada una comunidad carmelita.

“Un sacerdote recibe a las madres para informarles que hay una comunidad de carmelitas portuguesas en la plaza rodeada por una turba de niños. Entonces las traen y las portuguesas les dicen que traen 'la mano de nuestra Santa Madre', por lo que permanecieron en un primer momento juntas” , ha explicado Sor Jennifer.

¿Por qué llegó el brazo incorrupto de la santa a Ronda?

Pero pronto los superiores decidieron repartir a estas consagradas del país vecino por diferentes conventos carmelitas de España, hasta que en 1924 la Hermana María de Cristo pasaba por la una iglesia abandonada (donde actualmente es la iglesia de la Merced, el convento carmelita de Ronda que podría cerrarse). La religiosa se puso en contacto con sus superiores para reformar el templo y fundar una comunidad carmelita, y le propusieron la posibilidad de reunir a las hermanas portuguesas dispersas.

“Se hicieron los trámites y el 12 de octubre de 1924 reunieron a estas monjas portuguesas en Ronda, y el 15 se funda la comunidad. La priora de las monjas portuguesas pedían que con ellas tenía que venir la mano incorrupta de la santa, o de lo contrario se irían de Ronda, porque si la comunidad existe es por la mano, sin la cual no hay presencia”, ha continuado exponiendo Sor Jennifer, actual priora del convento.

Guerra Civil Española: los milicianos roban la reliquia

En 1936 estalla la Guerra Civil Española, y las monjas son expulsadas del convento de Ronda por los milicianos, desplazándose a la Hermandad de los Pobres. Al abandonar la iglesia,un miliciano republicano pretendía arrebatarle a la Hermana Ana de Jesús el brazo incorrupto, pero la consagrada desafió al soldado: “Le dijo que no soltaba la mano aunque la mataran”.

Pero los milicianos, conocedores de que se trataba de un reliquia de valor, siguieron tratando de hacerse con el brazo, guardado a buen recaudo por Ana de Jesús, hasta que fueron amenazadas de muerte si se resistían a entregarllo: “La Madre María de Cristo subió para que Ana de Jesús le entregara el brazo, y así lo hizo.Cuando se la dieron a los milicianos, María de Cristo no paraba de llorar porque pensaba que habia cometido un sacrilegio”.

El bando nacional recupera el brazo incorrupto para otorgársela a Franco

En noviembre de aquel año el bando nacional toma Ronda. Las carmelitas del convento explican a los soldados que querían recuperar el brazo incorrupto de Santa Teresa, ya que para ellas era de un gran valor.

Una vez que localizaron almacenados enseres que habían robado los milicanos durante la contienda, aparece la reliquia. En un primer momento tenían intención de devolverla al convento,pero el sargento argumentó que al tratarse de un botín de guerra, tenía que ir a parar a Burgos, donde se hallaba Franco, para que decidiera lo que hacer: “Cuando Franco coge la mano de la santa, en la muñeca de la mano tiene la firma de Teresa de Jesús, y Franco llamó a un carmelita para pedirle explicaciones”.

Al ser consciente del valor espiritual del brazo de la santa abulense, se puso en contacto con el obispo de Málaga para pedirle que le dejase la reliquia durante la guerra: “Pillaba el mes de marzo, que era el mes en el que nació la Santa Madre, yFranco lo concibió como un amparo. Luego, acabada la Guerra Civil, el obispo le concede el brazo mientras fuese jefe del Estado”, ha relatado Sor Jennifer.

Franco se negó a devolver la reliquia a las carmelitas de Ronda

Pese a la autorización del obispo de Málaga, las monjas carmelitas de Ronda contactaban por carta con Franco para pedirles que le devolvieran el brazo incorrupto de Santa Teresa, bajo el pretexto de que la echaban en falta, pero Franco tenía otros planes: “Decía que le daba apuro que le pasara algo, y se la quedó como amuleto”.

El brazo incorrupto de Santa Teresa regresa a Ronda cuarenta años después, hasta hoy

Tras la muerte del general, su esposa Doña Carmen Polo de Franco la entregó de manera inmediata al arzobispo de Toledo, que pidió a la comunidad carmelita de Ronda disponer del brazo dos semanas para que la diócesis pudiera disfrutarla: “El 21 de enero de 1976 el obispo de Málaga envió una comitiva a Toledo para recuperar la mano”.

Una vez que la reliquia regresó casi cuarenta años después a Ronda, el obispo de Málaga accedió al convento para entregársela personalmente a María de Cristo, “la misma que cuarenta años antes se lo había entregado al miliciano. Había redimido todo. Al año muere María de Cristo pero lo hizo en paz porque el brazo llegó a su casa”, ha concluido Sor Jennifer.