La Policía Foral de Navarra afirma que se han dado más casos de sumisión química y señala a unos sospechosos

Desde la semana pasada que se lanzó el chupinazo, se ha hablado de la alegría que hay en Pamplona por volver a celebrar los Sanfermines después de dos años suspendidos por la pandemia. Sin embargo, existe una cara más desagradable de estos festejos: la sumisión química. Esto se produce, por ejemplo, cuando una persona que está de fiesta y sufre de pronto un pinchazo, comienza a marearse y siente que pierde el conocimiento hasta convertirte en una persona vulnerable.

Cuatro personas han denunciado ante la Policía Foral tras sentir pinchazos durante las fiestas de San Fermín, pero que no conllevaron delitos posteriores como robos o agresiones sexuales. Las víctimas denunciaron la noche del sábado al domingo que habían recibido pinchazos similares a los de una jeringuilla, señalando esto como una posible sumisión química. Estos sucesos tuvieron lugar en tres puntos diferentes de Pamplona y a horas dispares. Dos de ellos se produjeron en el Paseo Sarasate, otro en El Redín y el último en la calle Arrieta.

Inmediatamente se les hizo un examen médico y los resultados han dado negativo en estas sustancias. A pesar de ello, la policía sigue investigando. Además de estas denuncias por sumisión química, se ha recibido otra por agresión sexual y otras dos por tocamientos. "Estamos ante un caso de víctimas por sumisión química teórica, puesto que los análisis han sido negativos, aunque esta sustancia tiene una capacidad de eliminación tóxica prácticamente momentánea", comienza contando Mikel Santamaria, jefe de comunicación de la Policía Foral de Navarra.









"No descartan que se sigan produciendo estos pinchazos"

"Hay que esperar los resultados de contraste, pero se ha dado un episodio de pérdida de conocimiento y de malestar", confirma tras asegurar que se encuentran investigando si "han sido víctimas de una segunda parte del delito, ya sea robo o agresión sexual". "Por el momento, solo tenemos el robo de una tarjeta de banco", informa Santamaria. "Los síntomas que presentaban si correspondía a una sumisión química. Además, se está dando mucho en países vecinos como Francia, lo que nos lleva a pensar que podría tratarse de personas francesas que el fin de semana vinieron", apunta el jefe de comunicación dela Policía Foral de Navarra.

"Lo que estamos haciendo ahora mismo es investigar los lugares en los que se produjeron esos delitos y analizar las cámaras de seguridad, aunque es difícil porque estas personas también toman sus medidas de precaución", adelanta Santamaria. "Lo que sabemos es que después del pinchazo hacen una fase de seguimiento a las víctimas para que, sin son susceptibles, saben que pueden robar o abusar de ellas. Esos seguimientos se han traducido en seis denuncias y, de esta noche, tenemos otros dos casos y suponemos que son las mismas personas las responsables de esos pinchazos", agrega.

"Se les inyecta alguna sustancia paralizante, alguna sustancia que no deja rastro en la sangre, que se elimina fácilmente como puede ser la burundanga", explica. Asimismo insiste en que, aunque no se ha dado un segundo delito, siguen investigando porque es algo que se está repitiendo y "no descartan que estas noches, en la parte vieja de Pamplona, donde hay aglomeraciones, se sigan produciendo estos pinchazos".





