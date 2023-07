Hoy, en el Día de los Abuelos, han hablado enMediodía COPEcon Pili eInés, una abuela y una nieta que se llevan 66 años. Esa diferencia de edad no impide que puedan hacer muchas cosas juntas. Sobre todo en verano, que es cuando más coinciden.

"Resulta que somos, lo que no fui con mis hijos, amigas, con mi nieta soy amiga, hacemos bromas, nos lo pasamos bien. La relación es muy buena y muy cercana, y sobretodo de amigas", así lo ha contado hoy Pili enMediodía COPE.

Pili vive en Sárria, Lugo, y le encanta pasar tiempo con su nieta, Inés, que vive en Madrid y estudia 1º de bachillerato. Esta mañana, cuando hemos hablado con ellas a las 12 del mediodía, se estaban preparando para ir juntas a la playa. Y este domingo tienen otro plan. Van a ir, como todas las semanas, a misa de 11.

"Mi familia a misa vamos todos, procuramos pasarlo muy bien, y les encanta porque yo soy creyente claro, y me encanta que ellos también tengan la suerte de conocer a Dios", así lo ha contado hoy Pili enMediodía COPE.

A Inés, la nieta de Pili, le encanta pasar estos meses de verano en Sarria con su abuela. Tiene grandes recuerdos con ella desde que es niña y asegura que ahora, con los años, ha encontrado en ella un gran apoyo.

"Siempre me apoya y siempre le hago caso en todos los consejos que dice, y me acuerdo que cuando era pequeñita me llevaba a misa y me acuerdo mucho de eso, siempre contaré con mi abuela", así lo ha contado hoy Inés enMediodía COPE.

España es uno de los países más envejecidos del mundo, tenemos una edad media que no deja de crecer y que ya ronda los 45 años. Además, tenemos más de 9 millonesde mayores de 65. Es el 20% de la población.

Claudia, Jose y Laura son tres jóvenes universitarios que aprovechan su tiempo libre para dedicarlo a estas personas. En su caso, a mayores de 65 que se encuentran en residencias.

Han estado hoy enMediodía COPE con Pilar García Muñiz.