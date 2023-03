El percusionista que tocó el cajón con Felipe VI desvela el gesto que tuvo el rey: "No me lo esperaba"

Seguro que lo has visto, porque, sin duda, ha sido una de las imágenes que más hemos visto en las últimas horas. Te ponemos en contexto, ayer, en Cádiz, se produjo una imagen que no hemos podido olvidar. el Rey Felipe VI tocando el cajón en la Plaza del Teatro Falla en la ciudad andaluza. Ha sido, como bien sabes, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra hasta el próximo jueves,y fue tan imprevisto que todos los allí asistentes se quedaron de piedra.

Se trataba de una cajoneada organizada justo antes de que comenzase el congreso, y estaba previsto que 64 personas espontaneas se animaran a tocar y a aprender a usar este instrumento tan popular.

Sin embargo había dos cajas libres para que si alguien pasaba y se atrevía se pusiera a tocar. Lo que nadie imaginaba es que uno de los que se atreviera fuese el mismísimo Rey de España. Se sentó con su traje y su corbata azul y no dudó en comenzar a tocar esa caja. A la que le dio algunos toques.

Allí estaba, el encargado de organizar este acto, el percusionista Guillermo García, “El Guille”, con quien hemos hablado en Mediodía COPE. De su boca salía un reclamo que decía "el primer Rey cajonero", y nada más cierto, porque nunca habíamos visto una imagen así. Tampoco, por supuesto, la había visto Guille, que se quedó especialmente sorprendido con el toque que le dio el Rey a ese momento tan especial.

Lo que hizo el Rey Felipe VI que nadie esperaba

El propio Guille nos contaba en Mediodía COPE que nada de lo que surgió estaba preparado, sino que, más bien, ocurrió de manera natural. "No estaba preparado, sabíamos que los Reyes asistían al concierto y que pasarían cerca, pero solo pensábamos que pasarían a saludar. No nos esperábamos que se acercase el Rey a tocar" comenzaba a contarnos.

Eso sí, aunque dice que todo fue "espontáneo y genial", pasó algo que no se esperaba. Y no, no nos referimos únicamene a arrancarse a tocar. Y es que Guille, que es percusionista experimentado, pudo observar cómo Felipe VI tenía más experiencia con el cajón de lo que esperaba. "No me esperaba que el Rey don Felipe marcase la rumba a compás y con las manos bien colocadas, porque hay una posición, y las tenía colocadas a la manera que lo colocan los flamencos, con ritmo. Hice un cambio de patrón rítmico y él lo siguió, no me lo esperaba para nada" explicaba en COPE.

Eso sí, pudo ver también cómo tenía el ritmo en las venas la Reina Letizia, que estuvo a punto de arrancarse a tocar, pero no se lo permitió la indumentaria. "Ella estaba con el bolso, Felipe la miró y le dijo 'pero toca' y ella le dijo 'no puedo con la falda', pero hubiera tocado seguramente" explicaba Guille en Mediodía COPE.

Aunque luego no pudo hablar con los Reyes, ha admitido que es una anécdota que guardará para toda la vida y que le recordará a un momento excepcional. Eso sí, de momento, se encuentra un poco abrumado por todos los que quieren saber un poquito más sobre esta anécdota viral.