Luis del Val desvela la pregunta que le hizo la Reina Letizia el día que visitó COPE: "¿Por qué...?"

Este 15 de septiembre, la Reina Letizia cumple 50 años. Una fecha que Luis del Val ha aprovechado para recordar una anécdota vivida el día en que la Reina visitó los estudios de la Cadena COPE.

"Pertenecí a la peña de comentaristas que escribieron en contra del matrimonio de Don Felipe con Letizia Ortiz. En público y en privado. No soy monárquico, ni republicano, pero si toca monarquía hay que respetar la liturgia y los protocolos, y había un montón de circunstancias en contra de esa boda. Algunas primeras apariciones, algunos primeros gestos, me ratificaron en mi posición. Pero debo reconocer que, día a día, con paciencia y sacrificio, Letizia Ortiz se ha ganado el título de Su Majestad.

Me sorprendió un vídeo que me mandaron, creo que desde Italia, donde Doña Leticia intervenía en una asamblea internacional de la Cruz Roja, y con un inglés fluido, sin papeles, con una soltura y una seguridad envidiable, hasta se permitió un comentario humorístico que provoco risas, sonrisas y algún aplauso. Me comentaba un periodista amigo, que se mueve entre Berlín y Bruselas, que los Reyes de España, cuando van por algún país de Europa, aunque no sea en viaje oficial, siempre son portada de los diarios más importantes de ese país, y que doña Leticia recibe constantes peticiones de entrevistas de esos medios. No la conozco. Eso sí, me sorprendió que, en la visita que hizo a la COPE, se detuvo unos minutos para preguntarme una cosa.

Si quieres saber la pregunta que la Reina le hizo a Luis del Val, escucha el siguiente audio:

Desde lejos la he visto crecer. Jamás cruzará las piernas en un acto público, nunca interrumpirá al Rey en una conversación con personas ajenas, y ha llevado a cabo una labor tan irreprochable como difícil con sus hijas, porque ninguna madre está preparada para educar a futuras reinas.

Creo que le ha tenido que costar mucho para alguien como ella que ama la libertad, y que eso sólo puede hacerse por amor. No sólo por amor a España, que ese concepto abstracto casa bien en un soldado o en un general, sino por amor a su esposo y por amor a sus hijas. El peor sacrificio es el que se hace todos los días, y nunca acaba, porque todos los días hay un examen. Y se examina el vestido, el porte, la expresión, las palabras y hasta la manera de saludar. Esa cárcel bajo las cámaras sólo se puede soportar por amor. Y eso sí es admirable. Felicidades, más que por su cumpleaños por haberse ganado el título de Majestad".