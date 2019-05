¿Cómo se reinserta un recluso tras salir de la cárcel?

Un recluso de 56 años se ha cortado el cuello con una cuchilla a las puertas de la prisión de Huelva con el objetivo de que le volvieran a dejar entrar ya que alegaba no tener donde ir. El preso ha resultado herido de gravedad y ha abierto el debate sobre cómo debe ser la reinserción. En Mediodia COPE hemos hablado con la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) afirman que el preso se "negó a abandonar el centro al considerar que se encontraba desamparado y no tenía donde ir". Al persistir en su actitud, tuvo que ser expulsado por su negativa. El centro penitenciario afirma que le explicó que habiendo finalizado su condena, no podía ser admitido.

José Juan Serrado, delegado provincial de ACAIP en Huelva, afirma que ha sido gracias a la rápida intervención de los funcionarios del centro penitenciario el recluso ha logrado salvar su vida: "Quiero hacer públicamente el agradecimiento a los trabajadores del centro". Por otra parte, el delegado del sindicato afirma que los trabajadores del centro hicieron lo que pudieron y lo que tenían en sus manos para hacer posible la reinserción del recluso.

¿QUÉ HACEN LOS RECLUSOS UNA VEZ SALEN DE LA CÁRCEL?

Cuando se habla de reinserción laboral y social de los presos, gran parte de esta labor la lleva a cabo la Iglesia, en este caso a través de la Pastoral Penitenciaria de Huelva, que ayuda a los presos en su reinserción en varias etapas, tanto dentro de la propia cárcel como una vez hayan salido.

Por 'Mediodía COPE' ha pasado Antonio Sánchez, el director de la Pastoral Penitenciaria de Huelva, en la primera parte de esta labor cuenta, se establece incluso un vínculo familiar: "Un grupo de voluntarios establecen visitas a través de los cristales y los vamos conociendo, voluntariamente, se establece incluso una cierta amistad, en una segunda parte entramos en los módulos y ya es un trato directo y personal. Se les orienta y se les facilita la comunicación con su familia" finalizaba.

Una vez fuera, el contacto y la orientación laboral y social sigue continuamente: "Tenemos un piso de acogida en Cáritas, tenemos una habitación para dos internos, para los que no tienen familia o los que la tienen muy lejos, también estamos autorizados para hacerles la acogida, salen dos todas las semanas" aclaraba el director de la Pastoral.