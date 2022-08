Padre Damián: "La música es una herramienta maravillosa para encontrarnos con Dios"

9 de cada 10 españoles tienen una cuenta en redes sociales y pasan una media de casi dos horas al día en ellas. Son dos de las estadísticas más llamativas que se extraen del informe anual de la plataforma líder en gestión de redes, Hootsuite. Las más populares son Facebook e Instagram, pero también hay que tener muy en cuenta tanto Twitter como TikTok, una red social que no deja de crecer entre los jóvenes. Y en estos lugares de Internet hay sitio para todo tipo de temas, incluyendo también la fe y la evangelización.

El Padre Damián María Montes, sacerdote redentorista, profesor de religión y cantante de 36 años, es uno de estos 'influencers' (aunque no se considera como tal) que difunden la Palabra de Dios en la red, concretamente en TikTok, donde tiene 750.000 seguidores. Para él, como ha dicho a Ángel Correas en 'Mediodía COPE, lo más importante es mostrar cómo es la vida de los cristianos, religiosos y laicos: "Las redes sociales no dejan de ser una ventana que muestra al mundo lo que cada persona vive y creo que mostrar ese día a día, con límites y cuidado, puede ilusionar a mucha gente". Algo que ha aprendido, no solo como nativo digital, sino viendo a las nuevas generaciones: "He estado en contacto continuo con los jóvenes y ellos han sido mi mejor formación".

Eso sí, a pesar de todo, él tampoco se libra de los famosos trolls y haters que pueblan Internet y hacen más difícil su labor allí, aunque procura no darles mucha importancia: "Para entender este mundillo hay que asumir que una parte de tu contenido va a ser criticado. Pero si el centro está puesto en Dios y en su anuncio, todo lo demás se relativiza, aunque a veces las críticas sean un poco más fuertes". Y nada mejor para lidiar con ellos que a través de su música. No en vano, el Padre Damián participó en el concurso de televisión 'La Voz' y sus canciones representan una parte muy importante de su vida y de su éxito enTikTok: "La música es una herramienta maravillosa para encontrarnos con Dios".