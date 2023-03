Un opositor denuncia en COPE el cambio de sexo de un candidato a las pruebas de Policía en Madrid

No ha pasado ni un mes desde su publicación en el BOE y ya ha habido varios casos de personas que dicen haber cambiado de sexo con facilidad en el registro gracias a la nueva Ley Trans. Todo esto podría ser anecdótico, de no ser por las consecuencias que este trámite puede llegar a tener, como por ejemplo: las oposiciones a Policia Municipal en Torrelodones (Madrid). Este martes se realizaron las pruebas físicas a las que llegaron 54 candidatos. 'Mediodía COPE' ha estado con uno de los protagonistas, quien no ha querido dar su nombre, para contar cómo fue la situación en la que al lanzar un balón medicinal uno de los aspirantes lo hacía con el de hombres, que pesa 5 kg, pero también lanzaba en dos ocasiones el de las pruebas para mujeres, que pesa 3 kg.

"En ese momento nos quedamos bastante sorprendidos, a lo que un compañero opositor alerta a esta persona y le dice que se ha equivocado de balón, ya que el primer lanzamiento lo hizo con el de 5kg y el segundo estaba cogiendo el de 3kg. Esta persona hizo un gesto como que todo estaba bien, lanzó dos veces y, cuando terminó de lanzar, se acercó a nosotros y dijo literalmente, 'yo es que soy piva'. Entonces, confusión y sorpresa", señalaba el candidato.

Estamos hablando de una persona que sólo unos días antes de esta prueba física había hecho una petición telemática al registro municipal por medio de su abogado, para pedir el cambio de sexo. ¿Qué pasa? Pues que para confirmar un cambio de género en el registro, la norma señala que deben pasar tres meses y, por tanto, ese cambio de sexo no estaba confirmado. A los candidatos les sorprendía la condición física: "Si le cuentan los tiempos de las mujeres pues tiene una nota sobresaliente, algo que afecta a todos los opositores", resaltaba. Aún les queda hacer la prueba teórica y el reconocimiento medicinal en las pruebas para optar a Policía Municipal en Torrelodones.

Ante esta situación en 'Mediodía COPE' nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrelodones, que nos han explicado que nunca se habían encontrado con esta situación. Víctor Arcos es el Concejal de Seguridad: "Se le indica que debe hacer tres lanzamientos que tiene cada aspirante con los dos balones, para que una vez se determine con qué género se le puede considerar las clasificaciones tenga un baremo o el otro".

Además, en el Ayuntamiento remitieron una consulta a la Comunidad de Madrid y ésta a su vez, al encontrarse con una situación inédita, les ha remitido al Ministerio de Igualdad. Así que, están esperando a que alguien aclare qué es lo que tienen que hacer con esta candidatura para la policía municipal.

En cualquier caso, el fondo de la cuestión, es que al igual que ya ha ocurrido en muchos deportes, ahora se abrirá el debate de las oposiciones. Porque de haber estado confirmado el cambio de género, esta persona podría haber optado a las plazas para mujeres, con pruebas físicas menos exigentes que las masculinas. Y por tanto, ellas, las aspirantes a policía municipal, serían las grandes perjudicadas dada la capacidad atlética de esta persona, como nos cuentan los testigos.

¿Va a ser entonces la ley un coladero para situaciones de este tipo? Lo que sabemos a día de hoy con esa norma en la mano, es que se puede revertir un cambio de género, cuando pasen 6 meses, pero a partir de una tercera modificación, habría que entrar ya en un proceso judicial. Lo que parece claro, es que no va a ser la última vez que hablemos de situaciones parecidas.