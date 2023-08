Ola de calor en Mediodía COPE: de los 42º de Bilbao a la noche más tórrida en cien años en Barcelona

Hay 3 cosas que no están siendo muy normales estos días en España: la primera, las altísimas temperaturas que tenemos a causa de esta ola de calor, la cuarta de lo que llevamos de verano con más de 40 grados en muchos puntos del país. En Barcelona han tenido la noche más cálida de los últimos 100 años.

La segunda, el País Vasco, lugar de lluvia y jerseys, es la única comunidad autónoma en alerta roja por calor extremo ydonde suele hacer mucho calor, en Murcia, no se ha activado la alerta.

"Cuando marca el termómetro 36º nos parece que estamos en primavera", afirma Pedro González, compañero de COPE Murcia, en Mediodía COPE. Sin embargo, esas "suaves temperaturas" son transitorias porque a eso de las 16.00 horas, la Aemet acaba de avisar de alerta amarilla por calor en Murcia, pero volverá a estar fuera de peligro a las 18.00 horas de la tarde.

Lo casi nunca visto: alerta roja en Bilbao

Donde no se va la alerta es en Bilbao. Es la única región en alerta roja de España con máximas de 42 grados que hacen que salir a la calle sea todo un reto. Ha sido una subida de más de 10 grados de su temperatura normal para estas fechas.

Lorena Novoa, camarera en un bar en el centro de Bilbao, no da crédito al calorazo que está pasando. "Hace un calor al que no estamos acostumbrados en Bilbao a pasar estos calores", dice en Mediodía COPE.

Esta mañana en la capital Vizcaína han estado por encima de los 30º grados y hoy se pueden superar los 40º, "lo normal que aquí y en fiestas es que esté chispeando. Aquí se sirve mucho fuera y la gente pide muchas cañas y agua para hidratarse. Lo estamos pasando como podemos y con mucha actitud positiva", afirma Lorena que no recuerda ningún verano así de caluroso.

La noche más calurosa del último siglo

En Barcelona, esta pasada madrugada ha sido la noche más calurosa de los últimos 100 años. A las 22.00 de ayer, la temperatura media era de más de 30 grados, y no podemos olvidar que a partir de los 22 grados se consideran noches tórridas.

Isaías vive en la Ciudad Condal y desde que empezó la ola de calor ha optado por esta alternativa, como "está siendo muy agobiante, no podía dormir por las noches y he recurrido a hinchar un colchón y salir al balcón, pero el calor sigue siendo asfixiante".

Las altas temperaturas impiden conciliar bien el sueño y, claro, aires acondicionados, ventiladores ni es bueno tenerlos puestos toda la noche ni salen a cuenta a final de mes. Aína ha pasado la noche más calurosa del siglo en Barcelona prácticamente en vela. "Encima como llevo un yeso porque me hice daño, ni con el ventilador puedo dormir bien y tengo que ponerme el aire acondicionado".

El aviso de la ola de calor estaba previsto que terminara mañana jueves, pero parece que será el viernes cuando empiece a remitir.

Mañana, casi todo el mapa de España sigue en alerta, se relaja el calor en Galicia, Asturias y Cantabria, pero se han activado las alertas rojas en Zaragoza y en Logroño donde pueden ver en el termómetro los 42 grados.

Madrid continuará en alerta amarilla. El viernes parece que se normaliza la temperatura, aunque Cataluña y la mitad sur de España siguen apareciendo en los avisos de la Agencia Española de Meteorología en amarillo.