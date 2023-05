Una política catalana describe el drama por los okupas y da con la solución: "Vienen noches muy movidas"

Hace justo una semana, todos los medios mirábamos hacia un barrio de Barcelona por el problema de la ocupación de las viviendas. Siete días después la situación sigue exactamente igual. En plena campaña electoral, la política no es ajena a este problema. Eva Parera, conoce bien esta realidad. Es concejal de Valents en el ayuntamiento de Barcelona y candidata a la alcaldía. No te pierdas todo lo que cuenta en el audio que tienes disponible a continuación.

La okupación suele aparecer en todas las campañas pero nunca se acaba de dar forma a una solución válida. En los 3 primeros meses del año, se han producido en España casi 4000 denuncias por usurpación ilegal de inmuebles.

De ellas, más de 40% en Cataluña, con diferencia la región con más afectada y Barcelona como uno de los puntos centrales de la okupación.

¿Cómo trabajan la Guardia Urbana y los Mossos con toda esta circunstancia?

Como mencionaba la política en 'Mediodía COPE', se trata de una práctica extendida en la ciudad y hablaba de tres tipos de okupación distinta: "la antisistema, la de mafias y gente que se mete en un piso de alquiler y luego deja de pagar".

La Guardia Urbana y los Mossos se encuentran de manos atadas pues "no pueden hacer nada. Vinieron los Mossos y no pudieron identificar a los okupas. El mensaje que se lanza desde las instituciones es que son intocables y cada vez se crecen más. No se permite una actuación rápida de la Policía". Escucha aquí la entrevista al completo.

Este es el problema latente en Cataluña y Barcelona. ¿Cuál sería la solución? "La solución sería muy fácil si las fuerzas políticas se pusieran las pilas de una vez por todas. Lo que pasa en España es una anomalía con la nueva ley de la vivienda, que va a ser mucho mejor. Es de vergüenza máxima y eso se cambiaría cambiando la normativa".

Según los datos que el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 16.726 denuncias por okupación, es decir, casi 46 al día. Estas cifras superan las de prepandemia. Barcelona es la ciudad con más viviendas okupadas con 5.800, seguida de lejos por Madrid con 1.400.

Okupas o propietarios: ¿Quién tiene más derechos?

La okupación ha crecido de media un 41% desde 2018 en nuestro país. Por ese motivo, nos planteamos muchas preguntas: ¿Cuáles son los derechos de los okupas? ¿Y los derechos de los propietarios? ¿Cómo es el proceso para desalojar a los okupas? En España, a diferencia de otros países europeos, no tenemos un marco legal suficiente que proteja a los propietarios, pero ante ello, ¿cuál es la manera legal de actuar? Álvaro Rubio nos explica cómo está la situación de la okupación en España. ¡No te lo pierdas! Resolverás muchas incógnitas sobre este tema, tan presente en la actualidad informativa en los últimos meses.