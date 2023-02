El obligado calvario de compartir piso: 'zulos' a precio de oro, muchos requisitos y alguna que otra estafa

"Alquilo habitación de cuatro metros de largo compuesta por cama individual, armario, mesa de noche, estantería y alfombra. Está bien ubicada. Los supermercados y el transporte público, al lado de la puerta. Precio 350 euros al mes". Como éste, cada vez son más los anuncios de alquiler de habitaciones, modalidad que en el último año ha subido un 40% en España.Los motivos que hay detrás son varios.

El principal: los altos precios de una casa completa. La solución para muchos es vivir en una vivienda compartida. Los precios han subido un 9% con respecto a hace un año y la opción de compra es cada vez más difícil en un contexto de encarecimiento del crédito.

La realidad es que es difícil comprar una casa, pero también alquilarla.Los precios se sitúan en máximos históricos en13 comunidades autónomas. "Es una odisea", expone Raul, que está buscando alquiler en Barcelona. "Tienes que tener un dinero que equivale a un sueldo y medio. En las habitaciones, de 370 euros para arriba. De ahí para abajo.. las habitaciones sin ventanas", resume.





"Imposible" sin compartir

Los más afectados ante esta crisis de vivienda son los jóvenes entre 18 y 32 años. Andrea, tiene 24 años, busca piso en Granada. "Quería buscar algo para mi sola, el problema es que es imposible. Tienes que tener un súper salario. Se te va más del 50%, por eso, empecé a buscar habitaciones".

El precio es el gran, pero no el único obstaculo. También las estafas. "Hay gente que te vende un estudio y tienes que pagar una reserva o no te lo quiere enseñar". Y también los requisitos que piden los caseros. "Te suelen pedir las tres últimas nóminas, con un mínimo de ingresos y, en algunos casos, aunque estés trabajando, te piden hasta un aval", asegura.





5 metros cuadrados por 400 euros

En una situación similar está Ricardo, en este caso, en Madrid, ciudad a la que ha llegado hace poco. "Me vine porque me salió una oferta de trabajo. Estuve buscando piso y la verdad que es difícil encontrar algo que me diera para vivir con mi sueldo", cuenta. Finalmente, encontró uno en el que poder instalarse, pero no era una habitación de postal. "Encontré uno, pero tiene bastantes problemas. La habitación que tengo es pequeñita. Me da para meter lo justo: la ropa, la cama y el escritorio. Te diría que son 5 metros cuadrados". Una habitación por la que paga 400 euros al mes.

Las inmobiliarias reconocen el aumento de la demanda por los pisos compartidos. Andrea Ortiz trabaja en 'Burgos Inmobiliaria' y explica que "en el último año se ha notado por el incremento de los precios, en torno a uns 50-70 euros por piso". "Son, sobre todo, jóvenes o gente que viene a trabajar a Burgos por un salario de 1.000 euros y que no se pueden permitir 500 o 600 euros de alquiler de un piso. No les queda otra", expone.

En Burgos, explica Ortiz, "una habitación en el centro en un piso que esté bien, se va a unos 500 - 550 euros", asegura. "Está subiendo muchísimo y para encontrar algo que esté medio bien, te tienes que ir a ese precio", justifica. Los alquileres completos en la ciudad ascienden a una media de "600 euros para aquellos con dos habitaciones y entre 650 - 700 euros para los que tienen tres", detalla.

