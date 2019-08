Un niño de 9 años salva a su hermana de atragantarse con un hielo

La siguiente historia demuestra la importancia de la enseñanza de los primeros auxilios y las maniobras de reanimación, especialmente en los más pequeños. Evitar un ahogamiento o un paro cardíaco no comprende de edades, y si no que se lo digan a Ana. Ella es una madre de dos hijos pequeños que ha vivido una situación muy angustiosa pero que acabó con final feliz.

Era sábado, por la noche, y estaban en una terraza de un bar cenando con toda la familia. En medio de la cena la hija, de seis años, agarra fuerte del brazo a la madre y se levanta de la silla. Estaba con los ojos muy abiertos, la cara roja y sin poder emitir ningún sonido. Se estaba atragantando. La madre empieza a colocar a su hija para hacer las maniobras cuando de repente su hijo, de nueve años, se la adelanta y empieza a darle palmadas fuertes en los omoplatos. Unas palmadas que consiguen al momento que la pequeña saque de la boca el hielo que estaba ahogándola. El niño había salvado a su hermana teniendo tan solo nueve años.

Los hijos de Ana han recibido formación de RCP y primeros auxilios en el colegio. A través de pequeños talleres y en la asignatura de educación física, los pequeños consiguieron aprender las maniobras que, más tarde, conseguirían salvar a la pequeña en el bar. Además, Ana imparte talleres para los más pequeños, concienciando de la importancia de estas maniobras.

Para conocer mejor la historia y la importancia de enseñar estas maniobras en los más pequeños hemos hablado en Mediodía COPE con Ana Campillo, la madre protagonista de esta historia. Asi contaba cómo fue el suceso: "Habíamos ido de pinchos y los niños no querían comer porque habían cenado antes. Al levantarse y agarrarme del brazo me extrañé porque no estaba comiendo nada. Cuando se echó la mano en el cuello sospeché que se estaba atragantando. Y al girarme para empezar las maniobras vi como se adelantó mi hijo y de dos palmadas sacó el hielo a la pequeña"

Ana resaltaba la importancia de que los niños tengan una pequeña formación en estas maniobras que pueden salvar vidas: "Estamos todos muy contentos y orgullosos. Además con esto se puede resaltar que los niños tienen que tener una pequeña formación en cuanto a maniobras de reanimación o de primeros auxilios. Al ser pequeños no tienen miedo y son capaces de actuar sin estar pensando en qué le va a pasar. Ellos se lanzan y actuan, comentaba".