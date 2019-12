La Policía rescata a una niña que caminaba sola por la autovía: "No paraba de gritar 'mi madre está malita"

Noche de Navidad. La Policía Local de Torrent (Valencia) recibe el aviso de un coche parado en el arcén de la autovía CV-366. Una patrulla con dos agentes sale inmediatamente para el lugar. Nada les hace presagiar las dantesca escena que están a punto de vivir.

“Una vecina de Torrent vino alarmada porque en la autovía había visto un vehículo mal estacionado que generaba bastante peligro para la circulación, así que nos desplazamos hasta allí y efectivamente vimos un BMW”, cuenta a 'Mediodía COPE' David, uno de los agentes. No llegaron a ver lo que había en su interior porque inmediatamente la mirada se les desvió a otro lugar. “Vimos a una niña con un vestido navideño blanco y rojo que salía corriendo del interior el vehículo, con toda la velocidad que le daban sus piernecitas y a favor del tráfico”.

Sin pensárselo dos veces los agentes “aceleraron el furgón” con el fin de “interceptarla” y evitar que fuera atropellada. "Había un riesgo evidente, eran cerca de las 10 de la noche y había bastante tráfico”.

“El compañero se bajó prácticamente en marcha, cogió a la niña y la metió en el furgón. Estaba muy asustada, no paraba de gritar 'mi madre está malita dentro del coche”. Uno de los agentes se quedó con la pequeña en el coche tratando de calmarla mientras el otro se dirigía hacia el coche donde supuestamente se encontraba la madre.

“El coche tenía vaho, así que dábamos por hecho que había alguien dentro, pero no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Esperaba ver a una persona con un problema de salud o violencia de género, algo que justificara que la niña estaba corriendo por la autovía”, relata a COPE. En su lugar se encontró con “una mujer dormida que olía mucho a alcohol”. “La desperté, pero ella hizo el gesto de que se quería volver a dormir, le pregunté qué le sucedía, pero no se enteraba de nada, estaba muy intoxicada por la bebida”.

Entretando la niña seguía nerviosa. “Tenemos maña porque tenemos nenes de esa edad, así que tratamos de tranquilizarla. Mi compañero le dio un poco de cariño para que dejara de llorar y no se asustara más. Ya en dependencias de la Policía le pusimos un episodio de Pepa Pig”.

David reconoce que en su oficio no hay “manuales” que les digan cómo actuar en estas situaciones. Y aunque los hubiera, tampoco servirían de mucho. Ellos dicen que hay que "tirar de recursos", pero desde luego de lo que hay que tirar, como en el caso de estos dos policías, es de mucha humanidad.