Nikita y Standly, jugadores de la Selección Española de Refugiados: "Es el único país que me ha ayudado"

Madrid - Publicado el 29 may 2025, 14:31 - Actualizado 30 may 2025, 12:51

Con su camiseta y chándal de la selección española, Nikita y Standly se mostraban muy orgulloso de formar parte de la Selección Española de Refugiados. Una selección que está formada por mujeres y hombres solicitantes de asilo de países como Afganistán, Mali, Ucrania, Gambia o Senegal. El objetivo es fomentar la inclusión de las personas refugiadas a través del deporte.

La Selección Española de Refugiados, es una alianza que tienen ACNUR y la UEFA desde 2021, y está formada por refugiados y personas de colectivos vulnerables, entre los que debe haber por lo menos dos mujeres. Para ellos, el fútbol no es solo competición, sus compañeros se convierte en sus amigos y su familia, en un país que no es el suyo y al que han llegado por tener que huir de su lugar de origen.

NIKITA SALIÓ DE UCRANIA HUYENDO DE LA GUERRA

Nikita Daleky tiene 20 años y es ucraniano, llegó a España en marzo de 2022 tras el inicio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Juega al fútbol, de lateral derecho e intenta hacer realidad su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Estaba acogido por la Cruz Roja, cuando le contaron que existía un equipo de fútbol de selecciones donde jugaban refugiados, y no se lo pensó dos veces: "me uní. Pero yo juego en más equipos porque el futbol es mi pasión, juego también en un equipo de Torrejón".

Su gran sueño es algún día, si la situación de Ucrania se lo permite, volver a su país y jugar con su selección: "sigo las noticias de Ucrania, no me siento bien. Mantengo el contacto, están más o menos bien, pero todas las noches sufren bombardeos".

standly osamudia ES DE NIGUERA

Standly Osamudia, tiene también 20 años y es de Nigeria. Llegó a España en 2023: "pude coger un avión y así evite tener que jugarme la vida en una patera, tuve mucha suerte". Juega al fútbol de portero. En su caso, juega al futbol solo en este equipo, porque el tiene un trabajo: "soy jardinero".

A Standly le llegó la oportunidad de unirse al equipo gracias a que el hermano del capitán de la selección de refugiados vivía en el mismo centro que él: "un día me pregunto si jugaba al futbol y me dijo que si quería jugar al futbol. Y me uní.. Me hicieron pruebas, y le guste al entrenador", nos cuenta.

Es otro apasionado del fútbol: "me gusta desde pequeño". Y se marcho de su país porque sabía que en España iba a tener más oportunidades. Le encanta jugar en la selección española, y quiere ganar todos los títulos para ella: "España es el único país que me ha ayudado".

"VAMOS A GANAr LA COPA para españa"

Ahora mismo se están preparando para disputar en octubre la próxima edición de la Unity Euro Cup en Países Bajos, un torneo de fútbol europeo donde se promueve la inclusión social. Un torneo que, por cierto, en 2027 se va a celebrar en España: "este año vamos a ganar el mundial y nos vamos a traer la copa", comenta Standly muy seguro.

La Selección Española de Refugiados es un equipo creado en 2023 por la RFEF para participar en la Unity Euro Cup, el torneo de fútbol organizado por ACNUR y UEFA, en el compiten selecciones europeas integradas por personas refugiadas y locales para promover la visibilidad y la inclusión de las personas forzadas a huir.

Actualmente cuenta con alrededor de una veintena de integrantes, que entrenan cada domingo en instalaciones deportivas del barrio madrileño de Carabanchel, con los entrenadores Jesús Paredes y Rodrigo Paredes como responsables del área deportiva.