60 mujeres discapacitadas y sin recursos son acompañadas en el Cottolengo de Madrid: "Esto es una familia"

En 'Mediodía COPE' nos hemos acercado a conocer uno de los ocho Cottolengos del Padre Alegre que hay en España. Son instituciones que acogen a personas con enfermedades crónicas. En este caso concreto, en la casa que las Hermanas Servidoras de Jesús tienen en Algete, un pueblo de Madrid, viven 60 mujeres que cumplen con dos condiciones: tienen algún tipo de discapacidad y no disponen de recursos para ir a otro centro.

Esta casa se encuentra en un pueblo a 30 kilómetros de la capital, donde hay cinco religiosas en activo y otras seis ya retiradas que acompañan a 60 mujeres que tienen entre 20 y 98 años. Todas ellas reciben atención de forma gratuita y participan en las actividades y terapias que tienen por la mañana.

"El rito de nuestra casa es: se levantan temprano, pueden escuchar la eucaristía si quieren, y después empiezan las actividades", ha dicho en 'Mediodía COPE' la madre superiora, Mª Milagros Urbiola. "Unas ayudan a otras porque esto es como una familia. Y además van a fisioterapia o logopedia, así que tienen el día completo".

Una casa de acogida en Madrid desde 1984

El primer Cottolengo se fundó en Barcelona en 1932 en el Ensanche, donde las Hermanas Servidoras de Jesús cuidaban por aquel entonces a 100 niños pobres. Este Cottolengo del Padre Alegre lo abrieron en Madrid en 1984, adonde llegaron estas religiosas después de 40 años en el barrio de Carabanchel, al otro lado de la ciudad.

En el jardín de esta casa de acogida ha atendido a Pilar García Muñiz una de las mujeres atendidas, Encarna, que es la segunda vez que está en este centro de las Hermanas Servidoras de Jesús. "Estoy muy bien, tranquila, feliz, colaborando... muy bien, muy bien, Pilar", ha dicho en 'Mediodía COPE'. "Yo me he apuntado a clase de inglés, voy al costurero, al gimnasio... yo a todo lo que me digan, nunca digo que no".