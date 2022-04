Mito o realidad: ¿Es verdad que la relación entre suegra y nuera no es buena por definición?

Este domingo, primero del mes de mayo, se celebra el Día de la madre. Esta es una jornada en la que habrá muchas felicitaciones para las madres, sin olvidar los regalos y los ramos de flores. A raíz de esto, el Papa Francisco dedicó unas palabras a las nueras y a las suegras. "No sois el diablo, pero tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de vuestros pecados", bromeó sobre las suegras.

"Hoy en día la suegra es un personaje mítico, no digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero es la madre de tu marido, de tu mujer", agrega. "Son también madres, son ya mayores y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto que a veces son un poco especiales, pero hay que hacerlas felices, dejad que lleven su vejez con felicidad", decía en su defensa.

Estas palabras han llegado hasta 'Mediodía COPE', donde Pilar García Muñiz las ha recordado y ha querido analizar que hay de verdad en la supuesta mala relación entre estos miembros de la familia: "Ayer, el Papa sorprendía con unas palabras en la Plaza de San Pedro y se refirió a las suegras y a las nueras. A estas últimas, pidió que traten mejor a las suegras y a estas les pidió que no critiquen tanto. Existe la idea generalizada de que, por definición, la relación entre suegra y nuera no es buena. Hay casos en los que no lo es, pero otros muchos en los que las dos se llevan perfectamente".

"Pero, cuando se trata de tu suegra ¿También se hacen regalos? ¿Puede ser una suegra como una segunda madre?", se pregunta la presentadora, haciendo referencia a si este tipo de relación es un mito o hay algo de realidad en estas especulaciones. Para ello, han contado con la intervención de Blanca Valdivia y María Díaz, quienes mantienen una gran relación.









"No vamos pregonando lo bien que nos llevamos con la suegra"



"Nos llevamos perfectamente. Sin ningún problema. María es como una hija", asegura Blanca sobre su nuera. "Blanca es una gran mujer y, reconociendo el valor que tiene, me ha tratado siempre como una hija. Es muy fácil llevarse bien con ella", reconoce María sobre su suegra. "Me estoy emocionando de escuchar a mi nuera decir eso", confiesa ella en pleno directo.

A pesar de ello, aunque no es su caso, reconocen que "la mala relación existe, pero mucho menos de lo que dicen". "Las mujeres hablan mucho y, entonces, es más fácil que no salga hablar mal. Pero porque no hay noticias de las relaciones buenas. No vamos pregonando lo bien que nos llevamos con la suegra. Lo bueno lo solemos callar y lo malo sale", opina la joven.

"Las mujeres encontramos cosas donde no las hay. Como consejo, si ves a tu hijo a los ojos y está feliz, pues tu nuera es una maravilla. Y lo que hay que hacer es no meterse en nada. Yo lo veo tan fácil como no meterse en nada, darles mucho cariño, que sepan que estás ahí cuando lo necesitan y ya está. Dejarles que vivan su vida, que se equivoquen y que hagan cosas buenas y malas como hemos hecho todos", dice Blanca como consejo para ser una buena suegra. Lo que está claro que funciona, tal y como cuenta María: "Cuando tienes el respeto de tu suegra es muy fácil llevarse bien. Ser prudente y discreta".

De esta manera, Blanca y María demuestran que existen las buenas relaciones entre suegras y nueras y que, en muchas ocasiones, se trata de un mito que ha ido creciendo con el paso de los años. A pesar de ello, las entrevistadas afirman que conocen casos contrarios a ellas, pero no resulta ser lo habitual.

