Un médico explica cómo se debe actuar cuando una persona tiene un infarto: lo vivió en un taxi

Fernando estaba en el momento justo y en el taxi adecuado. Esto ha sido determinante para salvar una vida. Fernando es médico de familia en Sevilla y cada mañana coge un taxi para ir a su hospital y pasar consulta. Este es un trayecto no muy largo, de unos minutos, que hace cada día. Se encontraba a escasos metros de su hospital cuando observó como el conductor se desvanecía al volante.

"Colisionamos con un vehículo. Yo no me di cuenta de lo que estaba pasando y colisionamos con un segundo vehículo. Después de ese segundo golpe, me dirigí inmediatamente al conductor para saber qué estaba pasando", cuenta Fernando. Rápidamente, el hombre se dio cuenta de que el taxista estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria. No dudó en actuar y se puso a realizar la maniobra RCP, de reanimación cardiopulmonar. Asimismo, también avisó a la policía y no tardaron en llegar con un desfibrilador.

Juntos, los agentes y Fernando, que era el médico que viajaba en el taxi, lograron controlar la situación. "Probablemente salte la sensación de que hubo suerte de que hubiese un médico en el taxi, pero no. Pero lo fundamental es que lo que yo hice ayer, mi reacción, la RCP, el uso del desfibrilador... Son cosas que debemos saber hacer todos los ciudadanos", apunta el médico.

"Se encontraba bien"



Tal y como apunta Fernando, todos deberíamos saber intervenir de esa manera para estar preparados ante cualquier situación. Gracias a él, el taxista recuperó las constantes vitales. Hoy descansa y está siendo cuidado en el Hospital Virgen del Rocío.

"Se encontraba bien. De hecho, estaba comiendo algo con una familiar allí. Estaba pendiente de ingreso, así que quiero pensar que ya está estable y, lógicamente, por qué su corazón entró en parada cardiaca", dice el médico sobre el taxista.

Infartos y enfermedades coronarias son la principal causa de muertes en España. Por eso, cada caso de recuperación o vida salvada, como la de este taxista, es un motivo para celebrar. Es por esto por lo que Fernando insiste en que todas las personas deberían aprender este tipo de nociones básicas para poder intervenir y a ayudar a personas que sufran este tipo de enfermedades lejos de un hospital.