Lucio Montero, empresario sobre el registro horario: "No tenemos un trabajo con horario de entrada y salida"

Estamos a las puertas del fin de semana, de colgar el mono de trabajo, eso algunos, porque hay también quien inicia la jornada laboral. Una jornada que suele ser de 7 u 8 horas pero seguro que alguna vez te ha tocado quedarte un poco más. ¿Sabescuantas horas extras se hacen a la semana sin cobrar? Pues casi tres millones y esto es lo que se quiere controlar con el registro horario obligatorio que entra en vigor a partir de la medianoche del domingo.

Y todavía son muchas las dudas sobre cómo se hará. Lo que sabemos de momento es que tiene que ser electrónico y que tiene que marcar el inicio y el final de la jornada. Pero hay trabajos que no necesitan pasar por la oficina. No es lo mismo horas trabajadas que horas en el trabajo. Hace unos días pasó por Mediodía COPE, Isabel Cantó, subdirectora de Bodet, empresa que se dedica al control de horarios, nos explicó las distintas opciones que manejan las empresas.

Esa es la teoría pero luego viene la práctica… que no es tan fácil. Es el caso de pequeños autónomos como Lucio Montero, tiene una empresa de eventos con siete empleados. ¿Cual es el problema? Que a veces trabajan fuera de España otras tienen que echar el día entero o hay semanas en las que no prácticamente no tienen trabajo. Claro, para ellos este control horario es difícil de asumir aunque mejor nos lo cuenta él mismo, lo primero de todo es aprender a usarlo: "hay mucha gente que está al dia en estas aplicaciones y gente que no y, claro, tenemos que explicarlo todo".

La cuenta trás es contrareloj, como explica el propio Lucio, el mismo domingo trabajan y hay que organizarse. Desde luego habrá que estar atentos porque hay empresas que tienen un horario distinto al habitual. Es el caso de este empresario que se dedica a la organización de eventos: "es en funcion del trabajo, no tenemos un trabajo con horario de entrada y salida. A veces tenemos picos de producción que la compensamos".