Los peligros de que te suplanten la identidad: un calvario de denuncias y juicios

No es ficción. Es una realidad que pasa más de lo que creemos y sus consecuencias son muy graves.

Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a suplantar tu identidad y hacer estafas a través de Internet. Esto es lo que le ha pasado a un empresario sevillano. Una mujer, utilizó una fotocopia a color del Documento Nacional de Identidad del empresario y haciéndose pasar por él se decidó a hacer timos en aplicaciones de compraventa de segunda mano, alquiler de apartamentos, videoconsolas y hasta se implicó en la venta de pájaros.

Ahora, un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a seis meses de cárcel y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado, después de haber suplantado la identidad del empresario hasta en 15 ocasiones.

Óscar, el empresario, se enteraba por primera vez de lo que estaba ocurriendo cuando en mayo de hace seis años, en 2017, recibía una llamada de la Guardia Civil informándole de que había sido denunciado por estafa.

El empresario no daba crédito a lo que le comunicaba el agente de la Benemérita: Un hombre había ingresado a su nombre 200 euros en una cuenta bancaria por la reserva del alquiler de una vivienda en Rota y le había denunciado por estafa.





“¿Usted tiene un piso en Rota?... ¿Y jilgueros, vende usted jilgueros?", le preguntó un agente... Solo hay que pensar en cómo se le quedó el cuerpo al escuchar lo que le decía el guardia civil y que le ha supuesto enfrentarse a juicios por todo el territorio nacional.

Ni Óscar ni su abogado Javier de Cossío saben aún cómo se hizo la estafadora con el DNI del empresario, "normalmente son mafias organizadas dedicadas a la venta de datos. En cualquier sitio en el que haya dado sus datos, gestoría, compañía de seguros, en cualquier sitio sin las medidas de seguridad adecuadas han podido acceder al carnet", explica en Mediodía COPE, el letrado.

Una de las claves en las que se fundamenta este grave delito como relata el abogado es que "después de la pandemia todos queremos comprar por internet porque es más cómodo y más fácil y esto los delincuentes lo saben y ponen anuncios golosos, no son de mucho dinero, siempre de 400 euros para abajo que no es un delito grave y ahí entra hasta un pájaro, un frigorífico, cualquier cosa cabe".

Muy difícil conseguir condenarlos

"Es muy importante que todo el mundo sepa que pueden acceder a sus datos y es muy difícil conseguir condenar a esta gente porque son grupos organizados en los que cada uno tiene un rol. Uno tiene la cuenta como la que hemos conseguido que se condene, otro accede a la compra de datos de los DNI y otros son los que organiza los pagos y hace las llamadas. ¿Cómo consiguen los datos? Son mafias organizadas que venden paquetes de datos", explica minuciosamente Javier de Cossío.

El abogado hace una llamada especial a los juzgados ya que es muy difícil demostrar quién comete el delito y si eres una persona sin recursos no vas a conseguir solventar el problema.

"El delito de usurpación es quién te suplanta la identidad, pero tiene que ser tú durante todo el proceso, no vale que te llame otro, y aquí es dónde se ocultan y donde radica el problema para que los juzgados de instrucción nos hagan caso y enjuicien a esta 'gentuza' que se aprovecha de personas humildes, mi cliente se lo podía solventar, pero quienes no tienen recursos al final pues no denuncian", advierte el abogado.









Porque los delitos se cometen desde distintos puntos de España y él ha tenido que defender a su cliente a lo largo de estos seis años en Málaga, Castrourdiales..., "la gran mayoría de los jueces creían que mi cliente era bueno, pero otros nos como un juez de Fuenlabrada al que no he presentado más escritos en mi vida. Además en ese caso no era ni su DNI, pero la interfecta había dicho que era su novio y... todo fue un despropósito", recuerda el abogado que explica que "tuvimos que acudir a la prensa porque nadie nos creía, pero al final el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla y la fiscal que llevó a cabo la acusación conseguimos condenar a esta persona que, al menos, ya tiene antecedentes y si vuelve a delinquir irá a la cárcel", concluye.

Alejandro, tiene que demostrar que es él cada vez que sale de casa

El caso de Alejandro es también sangrante. Alejandro tiene 24 años y es jugador de fútbol. Por su profesión, a veces se desplaza para jugar torneos y cada vez que lo hace, tiene que desplegar un protocolo muy particular.

Si tiene que coger un tren, viajar en avión o quiere pasar la noche en un hotel, antes de hacer cualquiera de estas cosas que son frecuentes para la mayoría, Alejandro tiene que llamar a la Policía o la Guardia Civil para avisarlo. Y todo porque en el año 2020 le sucedió lo mismo que al empresario sevillano, alguien fotocopió su DNI y empezó a estafar en su nombre.

El sospechoso está identificado, pero está en búsqueda y captura y eso supone que, cuando Alejandro se identifica en un hotel, o cuando saca los billetes en un medio de transporte saltan las alarmas, porque su nombre aparece como el de alguien que ha cometido varios delitos.

Al igual que Óscar, Alejandro está sufriendo un verdadero calvario. Lo único que ha cambiado en el último año, es que al menos no le han llegado más notificaciones de estafas. Hasta que pueda demostrar en juicio que él no es el delincuente, tiene que anticiparse a cualquier situación en la que le puedan confundir con la persona que está estafando con su nombre.

"Toco madera"

Este joven jugador de fútbol que ha recibido notificaciones desde diferentes juzgados de España, desde Barcelona, pueblos de Alicante, Andalucía y "te has dejado la más importante la del juzgado de Gijón en el que tuve que personarme allí y me tomaron declaración, lo bueno es que salí como víctima", le explica a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y le asegura que cada día "toca madera" para que no le llegue una nueva denuncia.

El suplantador había contratado con el DNI y los datos de Alejandro una veintena de líneas telefónicas y con cada ha cometido varios fraudes. Además, el delincuente se dedicó a vender perros en Internet y, para ello, facilicitaba un número de teléfono cuya línea había contratado con los datos de su DNI. Los interesados contactaban con el suplantador, les decía cómo le tenía que mandar el dinero y una vez que lo recibía, se quedaba con la cantidad y si te he visto no me acuerdo.

El robo de la identidad le ha costado a Alejandro disgustos como cuando estando en un hotel hospedado de Zaragoza, la Policía se presentó a las 5:00 de la madrugada para detenerle. Pasó seis horas en el calabozo de la Comisaría y de ahí al juzgado, donde se aclaró que había sido su suplantador y no él a quién buscaban.

"Por ello, cada vez que tengo que coger un tren, cercanías o regional o instalarme en algún hotel tengo que avisar porque estoy en búsqueda y captura".

Alejandro ya lleva gastado alrededor de 20.000 euros desde que comenzó este calvario, que espera solucionar pronto.

¿Qué hacer si te roban tus datos y delinquen con tu DNI?

Pues por si alguna vez te roban el DNI o sospechas que puedan estar suplantando tu identidad, debes hacer estos tres pasos básicos:

1.- Denunciar en cualquier comisaría de Policía Nacional o en un cuartel de la Guardia Civil.

2.- Guardar una copia de la denuncia: así estarás libre de responsabilidad de las operaciones que se hagan por tu suplantación.

3.- Con la denuncia también podrás pedir cita para obtener un nuevo DNI.