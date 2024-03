JUCIL, en COPE: "Los narcotraficantes se han venido arriba desde el Estrecho hasta la Costa del Sol"

En la provincia de Cádiz poco han cambiado las cosas desde el asesinato en Barbate, el pasado día 9 de febrero, de dos agentes de la Guardia Civil, David y Miguel Ángel, arrollados por una narcolancha mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas.

La prueba es que estas han seguido llegando a las costas españolas incluso en estos días de mal tiempo refugiándose a la vista de la Policía con muchos vecinos grabándolo con sus teléfonos móviles y subiendo esas imágenes a las redes sociales.

Hace apenas 48 horas, once embarcaciones llegaron a estar paradas frente a la costa de Manilva, en Málaga. Una llegó incluso a embestir a una de la Guardia Civil, lo que hizo temer que el suceso de Barbate se volviese a repetir, pero finalmente no fue así porque la Benemérita contaba con una patrullera.

Agustín Leal, portavoz nacional de la Asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), no ha dudado en afirmar en Mediodía COPE que ayer se pudo haber repetido lo de Barbate si los agentes no llegan a tener una patrullera.

Lo sucedido este Jueves Santo es una demostración palpable de la importancia que tiene para nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el contar con medios materiales suficientes y propios para combatir al narcotráfico, "y denota también las carencias de esta Administración y del Ministerio en no dotarnos de esos medios y no será porque no lo hayamos denunciado y porque la Administración no lo tiene constatado porque acabamos de conocer el resultado del Informe de Seguridad Nacional, del 19 de marzo, en la que denuncia que el aumento del tráfico de drogas es del 142 %. Tienen los datos, lo que no tienen es la voluntad de llevar a cabo las reformas y dotarnos de los medios tanto humanos como materiales como legales necesarios para poner coto a todo este despropósito", denuncia el portavoz de JUCIL.

"Los narcos se han venido arriba en los últimos meses"

Sorprende que esto sucediera en Manilva, en un pueblo de Málaga -que aunque es verdad que linda con la provincia de Cádiz-, estamos hablando de que había 11 narcolanchas, ¿se está extendiendo el narcotráfico desde esa zona del Estrecho hacia la Costa del Sol o es solo una casualidad? "Se está extendiendo, se lleva extendiendo mucho tiempo. Esto de ayer ocurre porque en la zona de Algeciras, donde se detectan las primeras planeadoras el jueves, en la zona que está entre San Roque y La Línea aparecen embarcaciones, entonces los narcos deciden irse un poco más hacia el oeste, unas pocas millas más frente a Manilva, exactamente. Esta es la impunidad que tienen en esa zona, es territorio narco por completo y donde el principio de autoridad no existe", recalca Agustín Leal.

El portavoz de JUCIL advierte que la situación, pese a lo que se creía después de lo ocurrido en Barbate, no está más calmada, "todo lo contrario, se han venido arriba en los últimos meses y, en concreto, desde septiembre del 2022 en que por parte del Ministerio deciden cerrar la unidad de élite de lucha contra la droga de la Guardia Civil que tanto éxitos había conseguido, de hecho, el propio ministro Marlaska le puso como ejemplo a esta unidad de la lucha contra el narco. Ahora es totalmente lo contrario, es territorio hostil para el Estado de derecho, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para la Guardia Civil y para los ciudadanos".