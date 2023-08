Los dos consejos para evitar que tus hijos pasen mucho tiempo en Internet: depende de su edad

¿Cuántas horas pasas al día con la vista pegada al teléfono? Y si los tienes, ¿cuánto pasan tus hijos? Muchos padres tienen esa batalla constante en casa para intentar que se despeguen un poco del teléfono.

Y es que intentar que tu hijo adolescente pase menos tiempo pegado a la pantalla es casi una batalla perdida, fíjate que según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 98% de los menores usan internet de forma habitual. Sobre todo desde la pandemia. Además, entre los 12 y los 17 años, los niños pasan más de 6 horas diarias conectados. Las madres lo saben bien. Rita tiene 2 hijas adolescentes y lidia cada día con ellas, sobre todo ahora en verano. "Ya puedes en verano hacerles los planes más divertidos, que lo único que están deseando es encontrar un sitio donde haya wifi para volver a conectarse", explica.

Es un problema, pero no solo con adolescentes.Mónica tiene una niña de año y medio y, como todos los niños, ya tiene esos dibujos que quiere ver. Por lo que en su casa practican herramientas para evitar que se enganche demasiado. Y, sobre todo, que no monte un berrinche cuando se acaba el tiempo de pantalla. "Cada vez que salimos a cenar intento no enchufarla a las pantallas y prestarle un juguete o algo que desarrolle su imaginación", comenta.

Al final, las cosas como son, empiezan desde pequeños y luego es más difícil, sobre todo si su entorno usa el teléfono móvil, es muy difícil ponerle límites. Eso le pasa a Pablo, padre de dos adolescentes. El mismo explica que las normas están establecidas en su casa con respecto el móvil, pero que aplicarlas "es bastante complicado, porque están solos y es que lo usan para todo". Ya sea para escuchar música o para comunicarse con sus compañeros.

¿Deberíamos regular el tiempo que usan nuestros hijos el móvil?

En China quieren cambiar eso, han propuesto una ley que delimite el uso de las pantallas según la edad. Por ejemplo, los niños menores de 8 años solo podrán utilizar sus pantallas 40 minutos al día, una hora para los de 8 a 15 años y dos para los de 16 a 18 años. Son unos límites que también se han planteado más allá de sus fronteras. En España, Somos Conexión asegura que una hora al día es el tiempo máximo que los jóvenes de 12 a 17 años deberían estar ante las pantallas. Y aún peor, aseguran que es recomendable que no tengan su primer móvil antes de los 16 años.

Mercé Botella, es psicóloga social y fundadora de Somos Conexión, y explica en 'Mediodía COPE' que lo ideal sería que los menores estén con las pantallas el menor tiempo posible. "Sí que es realista proponerse que se hagan con su propio móvil o smartphone personal hasta los 15 o 16 años", añade.

En los niños pequeños es difícil saber si hay adicción a las pantallas. Dado que los niños cuando son pequeños, montan rabietas por muchas cosas. Pero, en los adolescentes, "cuando le quitas el móvil por cualquier cosa tienen ataques de ansiedad" explica Botella, siendo esta una reacción nada normal y desproporcionada que muestra que son adictos al uso de las pantallas.