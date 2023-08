Te saldrá caro y lo notarás en tu factura: las formas en las que no debes usar el roaming en tu móvil en la UE

El pasado 1 de julio de 2023 entró en vigor un nuevo reglamento que extiende hasta el año 2032 el uso gratuito del roaming en la Unión Europea y que ha traído varias mejoras, como una conexión más rápida a internet, herramientas para evitar las recargas adicionales o un empujón a que el número de emergencias en la UE sea el 112.

El roaming es el servicio que nos permite utilizar el móvil cuando viajamos temporalmente fuera de nuestro país de residencia o donde tenemos vínculos estables (trabajo o estudio) yque está sujeto a las mismas tarifas de llamadas, mensajes y datos de nuestro país de residencia.

Estamos hablando de algo que es un hito en el Mercado Único Digital. Y, aunque el roaming gratuito está en Europa desde el 15 de junio de 2017, hay que recordar que existen algunas cuestiones que debemos saber antes den utilizar el móvil en el extranjero.

No es una tarifa universal

El roaming gratuitoestá disponible en los países que forman parte de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (también conocido como Holanda), Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia. Este servicio también está activo en los países que forman parte del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Ahora te preguntarás, ¿qué pasa con Reino Unido? Aunque algunas compañías y operadores han tomado la decisión de mantener la itinerancia con Reino Unido, la realidad es que, desde que este país abandonó la Unión Europea, el roaming gratuito ya no se aplica para viajar a este. La razón por la que solo algunas compañías lo mantienen es porque ya no es obligatorio. Por lo que la Comisión Europea recomienda que, antes de viajar, consultemos a nuestra operadora telefónica para saber si lo ofrecen.

¿Cuál es el tiempo máximo de uso del roaming gratuito?

Tal y como señala la Comisión Europea, para pagar las llamadas, mensajes y datos al mismo precio que en nuestro país de origen, tenemos que usar el teléfono móvil más tiempo en nuestro país de origen que en el extranjero. Como las operadoras telefónicas pueden comprobar el consumo de los últimos cuatro meses, pueden averiguar en dónde hemos hecho más uso de estos servicios. Por lo que si hemos consumido más en otro país de la Unión Europea que en nuestro país de residencia, estas pueden emitir un aviso y aplicarnos varios recargos.

Cuando el contrato incluye una tarifa ilimitada de datos

Cuando tenemos contratada una tarifa de datos ilimitados en nuestro país de origen, la operadora nos debe ofrecer una gran cantidad de datos con el roaming gratuito. Sin embargo, esta cantidad de datos variará según la cantidad de pago del contrato que realiza cada ciudadano. Además, el operador debe comunicar a los usuarios de la tarifa la cantidad de datos de la que disponen con los servicios de roaming. Si el usuario supera la cantidad del volumen de datos que ofrece la operadora, esta le puede llegar a cobrar un recargo de hasta 2 euros por gigabyte.

¿Y si tengo una tarjeta de prepago?

En este caso podemos usar el móvil en otros países de Unión Europea sin recargos. Pero, si estás pagando por unidad y precio unitario nacional por unidad de datos que es inferior a 2 euros por gigabyte, el operador puede aplicar un límite al roaming de datos. Si esto último ocurre, el límite debe ser, como mínimo, igual al volumen obtenido, dividiendo entre 2 euros el crédito restante de la tarjeta de prepago una vez que has empezado a usar el roaming.

Contrato de datos limitados

Cuando nuestro contrato incluye datos limitados, podemos hacer uso de este volumen sin recibir ningún tipo de recargo cuando viajamos dentro de la UE. Dado que el límite de datos de roaming es el mismo que en nuestro país de origen. Pero, si la tarifa es inferior a un euro por gigabyte, el operador puede aplicar un límite en el uso de los datos cuando estamos de viaje fuera de nuestro país, lo que hace que los datos que podemos usar en el extranjero sea inferior que en nuestro país. Una vez que hayas superado el límite de estos datos, la compañía nos cobrará un recargo.

¿Puedo llamar desde otro país a un número de mi país de forma gratuita?

Si hacemos una llamada estando en un país distinto al de nuestra residencia y hacemos una llamada a un número de nuestro país de origen (que sea miembro de la Unión Europea) contará como roaming, por lo que se aplicará el roaming gratuito. Sin embargo, si la llamada la hacemos desde nuestro país de origen y el destinatario vive o está en el extranjero, no contará como roaming, por lo que cobrará un recargo o extra por llamar al extranjero. Lo que significa que este servicio solo es gratuito si el emisor de la llamada está en el extranjero, y el país sea miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo.

Otro factor a tener en cuenta en este aspecto es que las llamadas y mensajes realizados dentro de las fronteras de la Unión Europea están reguladas con un precio máximo de 19 céntimos por minuto para las llamadas y de 6 céntimos por cada mensaje de texto. A esto hay que sumarle el IVA.

¿Y si recibo una llamada del extranjero? Si recibimos una llamada que es de otro país, al ser los receptores no recibiremos ningún recargo adicional. El recargo lo tendrá que pagar la persona que realice la llamada.

¿Y si uso el roaming en un barco o avión?

Podemos usar el servicio roaming si estamos de viajando en un barco o avión, pero con cuidado. La razón de esto es que si el servicio móvil se prestan por satélite, las normas de la Unión Europea sobre este servicio no se aplican, por lo que tendrías que abonar el coste de roaming que no está regulado en la Unión Europea, y en estos casos no hay límite de precio. Para evitar esto tienes que desactivar la itinerancia de datos de tu móvil o activar el modo avión mientras te encuentras a bordo.

En cambio, si te conectas a una red móvil terrestre, es decir, en el aeropuerto o un puerto, no deben cobrarte ningún tipo de recargo por usar el teléfono móvil.

Cuando empezó el roaming gratuito

El 15 de junio de 2017, entró en vigor en toda la Unión Europea la legislación que eliminó los sobrecostes por utilizar el móvil en itinerancia de datos o roaming en los estados miembros de la UE que no son el originario del usuario. Además, según precisaron fuentes comunitarias, la aplicación de la ley se llevó a cabo de forma "relativamente sosegada" en los países miembros y el panorama general fue "bastante positivo", aunque reconocieron que seguirían en contacto con las autoridades reguladoras nacionales después del 15 de junio para poder conocer el desarrollo de la implementación de la medida. Puedes saber más en el audio que te dejamos a continuación.

