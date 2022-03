A los 10 años decidió ser sacerdote: "Mis padres recibieron la noticia con alegría a pesar de ser hijo único"

Este sábado celebramos la fiesta de san José. Es el día del padre y también la jornada en la que se celebra el Día del Seminario. En España son casi 1.900 personas las que se encuntran en seminarios mayores y menores. Uno de ellos es Manu Torralba, que ha atendido a 'Mediodía COPE': "A las 7 de la mañana pasamos tres cuartos de hora de oración y luego hacemos los laudes y una misa. Nos vamos a desayunar y pasamos el resto de la mañana en clase. Por las tardes siempre sacamos algo de tiempo para echar un partido de fútbol o hacer algo de deporte y, dependiendo del día, hacemos alguna charla de formación, hacemos los rezos por la noche y terminamos el día para irnos a dormir".

Manu tiene 27 años y es de Tafalla, en Navarra. Es uno de los seis seminaristas que tiene la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Antes de llegar al seminario, Manu estudió Medicina, aunque ya barruntaba la idea de dar un giro a su vida y dedicarse a la cura de almas en lugar de a la de cuerpos. Cuando contó en casa que quería ser sacerdote, a su madre le hizo mucha ilusión, pero a su padre le costó encajarlo. Donde recibieron la noticia con los brazos abiertos fue en su cuadrilla de amigos, donde ahora lo tienen casi como un referente espiritual.

Otro de los jóvenes que en estos momentos se encuentran en el seminario, formándose para ser sacerdote, es el sevillano Teodomiro Ortega, Teo para los amigos, que tiene 20 años y cursa tercero. "Desde niño siempre he ido a la parroquia y he tenido esa cercanía con el Señor, aunque me daba vergüenza que me vieran siendo monaguillo", ha dicho a Pilar García Muñiz. "Mis padres se lo tomaron muy bien y con alegría a pesar de que tenía solo 10 años y era hijo único".