Lorena Fernández llena de ritmo y actualidad los mediodías de COPE

“Las noticias no paran en agosto”. Lorena Fernández, editora del programa 'Mediodía en COPE' lo tiene más que claro. Por ello, ahora que le toca asumir el control del informativo, no piensa relajarse ni un segundo. Mientras que Marta Ruiz disfruta de “unas merecidas vacaciones” y Antonio Herraiz se embarca en su particular aventura a los mandos de 'Herrera en COPE', Lorena Fernández ocupa, durante el mes de agosto, la franja del mediodía con la mejor mezcla de “información y entretenimiento”.

A pesar de su intenso trabajo durante el año, la comunicadora no pierde fuelle y se emplea a fondo para que cada mediodía los oyentes disfruten de una agradable compañía. Es plenamente consciente del reto que tiene entre manos: “Es una hora complicada porque venimos de 'Herrera en COPE y enlazamos con 'La Tarde'”. Ante esto sólo hay una opción: una buena dosis de la actualidad más relevante y las historias más originales.

Una de las mejores fuentes de noticias es, sin duda, la política. Ese baile de dialéctica y poderes que “es una auténtica locura”, explica Lorena Fernández. Pero no sólo de política viven los periodistas: el verano es también una temporada fatídica para nuestro campo, en la que los incendios suelen abrir los periódicos. Con estos fenómenos compiten en las portadas los “dramas humanos” que se esconden detrás de los buques que navegan por el Mediterráneo: el 'Open Arms' y el 'Ocean Viking', este último bajo el control de 'Médicos sin Fronteras'.

'Mediodía en COPE' se emite cada día a la una, sin embargo “el trabajo comienza mucho antes”. Los redactores llegan a la sede del Grupo COPE en Madrid a primera hora de la mañana. Pese a este madrugón, no hay tiempo que perder y la mesa del programa echa humo sin parar. Fernández explica que se celebran varias reuniones a lo largo de la mañana para asegurarse de que el espacio funciona como un todo.

A este “ritmo frenético” siempre se unen los corresponsales y periodistas que, desde “cualquier punto en el que se produzcan las noticias”, proporcionan los datos más novedosos a los oyentes. Y es por esta rabiosa actualidad que en el estudio nunca se sabe lo que puede ocurrir: “En cualquier momento se puede cambiar el guion”, cuenta Fernández.