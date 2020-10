Lorena Fenández:"Sánchez exhibe patriotismo sin poner en su sitio a Iglesias por sus ataques a la corona"

Audio

Unas horas antes de seguir agrandando su leyenda en el deporte él mismo decía que lo suyo, el tenis, no era importante. Que con la que está cayendo por el coronavirus en todo el mundo un torneo como el Roland Garrós, en París, era insignificante. Y tiene razón. Pero que Rafa Nadal, un día antes del 12 de octubre, de la Fiesta Nacional, gane el Roland Garrós número 13 de su carrera, que vuelva a poner al deporte español en lo más alto, como que nos hace olvidar por un momento la difícil situación que atravesamos y a la que no vemos el final. Ver ganar al manacorí, esos ojos llorosos escuchando el himno de España, nos ha hecho a todos vibrar.

Afortunadamente hay cosas que ni la pandemia ha logrado cambiar. Rafa Nadal: “Hace un mes me parecía imposible tener este trofeo conmigo, pero bueno este lugar tiene algo muy especial para mí, interiormente hablando creo que este era el Roland Garros que estaba más complicado para mí y terminar con esta copa en mis manos significa muchísimo”.

Hoy es día de resaca de esa victoria de Nadal en París... y día para poner en valor el papel de la Corona en nuestra historia reciente. El patio central del Palacio Real ha sido este año el escenario elegido para conmemorar este doce de octubre. El desfile militar amplio y vistoso de otros años por el centro de Madrid ha sido sustituido por un acto mucho más sobrio y reducido en ese patio que aunque a algunos miembros del Gobierno no les guste ha sido presidido por el Rey.

Y lo que la pandemia no ha evitado es que veamos los gestos de unos y otros. Ya no se leen los labios de las conversaciones como otros. La mascarilla lo impide pero sí que hemos visto que con ella se quiere expresar muchas cosas. La de Pablo Iglesias mezclaba la simbología republicana con la defensa de la sanidad pública. Qué tendrá que ver una cosa con la otra. La de Calvo, Robles o la del mismo Sánchez tenía la bandera de España dibujada. El gobierno de los símbolos porque Sánchez no pone en su sitio a Pablo Iglesias cuando ataca al Rey pero luego quiere exhibir más patriotismo que nadie con una mascarilla con la bandera nacional.

Hablando de gestos hemos visto incómodos en un corrillo antes de empezar el acto a Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid con la que mantiene una guerra abierta por haber declarado el viernes el estado de alarma en parte de la región, y al alcalde de Madrid y la ministra de Defensa. Una Margarita Robles que no sabemos qué ha dicho pero que ha llevado el peso de la conversación.