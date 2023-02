Vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid: "Esta ley del aborto daña los fines de la medicina"

La nueva Ley del aborto que se ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados elimina los 3 días de reflexión que tenían las embarazadas, retira la información que recibían sobre ayudas a la maternidad y permite a las menores de edad abortar sin consentimiento paterno, entre otras novedades.

Además, hay un cambio sustancial que afecta de lleno a los sanitarios: la obligación de crear listas de profesionales objetores, similar a la que ya existe por la Ley de eutanasia.

Ante esta medida, ¿qué piensan los médicos? Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, recuerda en Mediodía COPE que "ya con la Ley de eutanasia se recogía la obligatoriedad de apuntarte a un registro, a una especie de lista negra si tenías problemas de conciencia o querías someterte al Código Ético de los médicos que no permite matar. La recomendaciones que hemos hecho, con toda la fuerza que hemos podido, es no registrarse en estas listas porque tiene claras implicaciones discriminatorias laborales, especialmente para la gente joven, y porque aparta a los pacientes de los médicos que quieren atenderles hasta el final de su vida. Hay discriminación laboral y pone en riesgo de abandono terapeútico a algunos profesionales que se hayan inscrito como objetores".

"La objeción de conciencia debe ejercerse como recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales sobre cada caso, de manera sobrevenida con cada paciente y de forma personalizada porque algunos médicos pueden tener objeción de conciencia en algunas cuestiones clínicas concretas. Por ejemplo, en el caso del aborto, una mujer se lo ha podido practicar en otro centro o en su propia casa y acudir con una hemorragia como complicación frecuente en un aborto, pues muchos médicos van a atender ese aborto en curso, pero si están registrados en una lista les van a retirar", explica Luisa González y subraya porque están en contra de esas listas "no estamos a favor de que se hagan listas y de que las actuales leyes -con demasiada frecuencia-, obliguen a los médicos a ejercer la objeción de conciencia con demasiada frecuencia. Esto pone de manifiesto una clara fractura de comunicación entre los legisladores y la medicina. Hay demasiadas injerencias políticas en la actuación sanitaria. No se escucha a los médicos y se obvia nuestra deontología".

Esta ley que "quiere impulsar el aborto en la Sanidad Pública", afirma la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid "se llama de Salud Reproductiva y no es ni de salud ni de reproducción. Va en contra de la maternidad, arroja a las mujeres a la soledad y a los médicos a la objeción de conciencia y hará que sea demasiado frecuente esa objeción de conciencia y a nosotros como médicos, eso no nos gusta, no queremos leyes que nos aparten de los enfermos, queremos dar alternativas, dar alternativas a la mujer, esta ley no es ecológica, no es feminista, no es moderna y daña profundamente los fines de la medicina"