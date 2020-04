Las farmacias no han recibido aún la notificación con el precio limitado de las mascarillas

A punto de arrancar la desescalada, todo hace pensar que cuando salgamos a la calle deberemos hacerlo con mascarillas. Sí, ese preciado objeto de deseo que ha generado búsquedas y listas de espera infinitas en las farmacias, será obligatorio.

Cuando esto ocurra, que está muy cerca, ¿habrá suficientes para abastecer a toda la población? De momento, el Gobierno fijó ayer el precio de las mascarillas quirúrgicas a 0’96 céntimos cada una. Era algo necesario debido a la especulación que ha provocado la falta de accesorios para poder protegerse del contagio.

Ante la previsión del uso masivo de la población, nos preguntamos cuál es la situación de las farmacias españolas.

Soraya Rodríguez Fernández es propietaria de una farmacia en Salamanca y ha explicado a Mediodía COPE: “Ahora sí que tenemos de las quirúrgicas. Sí que es verdad que no habíamos recibido nada y el viernes recibimos una partida de ffP2 y quirúgicas, y el sábado se vendieron todas”.

También se ha referido a la nueva medida del Gobierno, el precio fijo mínimo establecido, y a la notificación oficial. “Yo he hablado esta mañana con el Colegio de Farmacéuticos porque no había llegado ninguna circular y me han dicho que no habían recibido ninguna orden ministerial, que está previsto que salga el lunes de la semana que viene” , ha declarado.

Reconoce que en su establecimiento ya tienen un precio de 0’96 céntimos, y piensa que otras muchas farmacias también, aunque explica que “hasta el lunes cada uno puede acogerse al precio que tenía”.

Esta farmacéutica salmantina opina que serán muchas las farmacias que tengan pérdidas económicas, y añade: “Al final la búsqueda ha sido muy complicada para conseguir mascarillas y los precios eran abusivos; puedo decir que yo no voy a perder muchísimo, que conseguí lo más barato que encontré y aún así voy a perder dinero”.

Lo importante es pensar que ya están llegando mascarillas a las farmacias y así la población podrá prepararse para salir a la calle protegidos adecuadamente.