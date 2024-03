Las consecuencias de aprobar una regulación extraordinaria de migrantes: "900 millones de euros"

Esta semana se ha presentado en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el apoyo de más de 900 organizaciones, muchas de ellas pertenecientes a la Iglesia, que pide una regularización extraordinaria de migrantes con residencia en España desde antes de noviembre de 2021. Una medida que, de aprobarse en las Cortes, beneficiaría a más de 500.000 personas.

En Mediodía COPE, Jorge Serrano, coordinador de esta ILP ha recordado que la mayor parte de estas personas migrantes trabajan en sectores con una precariedad alta, como la hostelería, la construcción o el doméstico, y sin ningún tipo de derechos dada su situación irregular.

“Trabajan sin cotizar en la Seguridad Social, sin derechos, sin pagas extras, sin vacaciones... Y si se regularizan tienen un contrato laboral, están regularizados. Es cuestión de dignidad como pide el Papa Francisco”, ha recalcado en declaraciones a 'ECCLESIA al día'.

Así cambió la vida de Ndour tras regularizar su situación: "No tenía que temblar si veía un policía"

Agustín Ndour es senegalés. Llegó hace casi tres décadas a Europa en busca de un futuro mejor. Primero estuvo en Portugal pero, en el 2000, hizo sus maletas para trasladarse a Granada. Eran los años del boom inmobiliario y se requería bastante mano de obra migrante, lo que motivó que el Gobierno deJosé María Aznar aprobara una regularización extraordinaria para personas migrantes residentes en nuestro país: “Ahora muchos empresarios piden que se regularicen porque falta gente en la construcción”, ha recalcado el senegalés.

Ndour fue el primero en firmar la Iniciativa Legislativa Popular que se ha presentado este martes, 12 de marzo, en el Congreso de los Diputados, por el que se regularía de forma extraordinaria a extranjeros residentes en España antes de noviembre de 2021, y que afectaría a más de medio millón de migrantes.

"Lloré de emoción"

Una vez presentada la iniciativa en el Congreso de los Diputados, tiene esperanza en que salga adelante. Y es que como ha confesado en 'ECCLESIA al día', aún recuerda con emoción el momento en el que se regularizó su situación en España: “Fue gracias a Antonio Cañizares que hizo una llamada al subdelegado del Gobierno porque colaboraba en la secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal y quería que colaborase con mas dignidad. El Primero de Mayo teníamos una Misa de la Pastoral, y Cañizares me preguntó si había recibido los papeles, le dije que no pero él me dijo que sí, y al dia siguiente llegaron. Lloré de la emoción”, ha relatado.

Y es que desde entonces su realidad dio un giro de 180 grados. De repente no tenía motivo para esconderse como si fuese un delicuente: “No tenía que temblar si veía a un policía por miedo a que me detuviesen y me enviaran a mi país. Fue un antes y un después porque justo después empecé a trabajar en Cáritas y llevo 21 años”.

Atrás quedaban los años de venta en las calles de Granada del senegalés: “Puse mi manta enfrente de la Virgen de las Angustias, que no sabía que era la patrona”, ha comentado como anécdota.

Los diputados votan en mayo si continúa el trámite legislativo

Además, Serrano ha explicado en TRECE los pasos que se deben seguir ahora, una vez que el Congreso de los Diputados ha recibido la iniciativa que ha contado con el respaldo de más de 700.000 firmas: “Todos los grupos parlamentarios han plantado su primera reacción no vinculante”.

De los nueve grupos parlamentarios presentes, seis han dado su apoyo incondicional, uno lo ha rechazado y otros dos que quieren analizar los detalles y el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular.

De esta manera, desde este momento comienza el trámite legislativo que se prolongará hasta mayo, cuando ya en presencia de todos los diputados en el Congreso votan “la toma en consideración para determinar si continúa el trámite o muere aquí”, ha continuado explicando el coordinador de la ILP.