Así cambió la vida de Ndour tras regularizar su situación: "No tenía que temblar si veía un policía"

Agustín Ndour es senegalés. Llegó hace casi tres décadas a Europa en busca de un futuro mejor. Primero estuvo en Portugal pero, en el 2000, hizo sus maletas para trasladarse a Granada. Eran los años del boom inmobiliario y se requería bastante mano de obra migrante, lo que motivó que el Gobierno deJosé María Aznar aprobara una regularización extraordinaria para personas migrantes residentes en nuestro país: “Ahora muchos empresarios piden que se regularicen porque falta gente en la construcción”, ha recalcado el senegalés.

Ndour fue el primero en firmar la Iniciativa Legislativa Popular que se ha presentado este martes, 12 de marzo, en el Congreso de los Diputados, por el que se regularía de forma extraordinaria a extranjeros residentes en España antes de noviembre de 2021, y que afectaría a más de medio millón de migrantes.

“Se trata de dignificar la vida de nuestros hermanos, es fundamental en cualquier sociedad y no es bueno para un país tener a 500.000 personas sin saber quiénes son ni cómo están. Sabíamos que no sería fácil porque pedir firmas a pie de calle, que una persona te dé sus datos no es fácil, pero la sociedad civil respondió de manera sorprendente”, ha expresado el senegalés residente en Granada en 'ECCLESIA al día'.

Muchas de las organizaciones que han participado en la ILP pertenecen a la Iglesia. De hecho, es en este ámbito donde Ndour consiguió recabar más apoyos: “Esperábamos más gente del lado de la izquierda, pero no fue así. En mi parroquia es donde más conseguí”, ha destacado.









El día que se regularizó la situación de Agustín Ndour: "LLoré de emoción"

Una vez presentada la iniciativa en el Congreso de los Diputados, tiene esperanza en que salga adelante. Y es que como ha confesado en 'ECCLESIA al día', aún recuerda con emoción el momento en el que se regularizó su situación en España: “Fue gracias a Antonio Cañizares que hizo una llamada al subdelegado del Gobierno porque colaboraba en la secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal y quería que colaborase con mas dignidad. El Primero de Mayo teníamos una Misa de la Pastoral, y Cañizares me preguntó si había recibido los papeles, le dije que no pero él me dijo que sí, y al dia siguiente llegaron. Lloré de la emoción”, ha relatado.

Y es que desde entonces su realidad dio un giro de 180 grados. De repente no tenía motivo para esconderse como si fuese un delicuente: “No tenía que temblar si veía a un policía por miedo a que me detuviesen y me enviaran a mi país. Fue un antes y un después porque justo después empecé a trabajar en Cáritas y llevo 21 años”.

Atrás quedaban los años de venta en las calles de Granada del senegalés: “Puse mi manta enfrente de la Virgen de las Angustias, que no sabía que era la patrona”, ha comentado como anécdota.

"El derecho a no tener que migrar es fundamental"

Ahora, Ndour espera que miles de personas migrantes en situación irregular puedan experimentar lo mismo que él: “Todos me preguntan cuando se aprobará (la ILP). Cuando se suspendieron las Cortes en verano fue un mazazo porque había que esperar un año más. Están ansiosos. Ellos también recogieron firmas pero no pudieron firmar porque tienes que tener nacionalidad española”, ha recordado.

Si sale adelante a final de año la ILP, mejorará la calidad de vida de más de 500.000 personas migrantes en nuestro país, aunque no arregla el drama migratorio de tantos que se ven obligados a abandonar su país de origen. Agustín Ndour siente tristeza cuando ve en imágenes situaciones como las que se viven en Canarias.

“Mucha tristeza porque a través de ello veo un África que se está desagrando. Yo siempre insisto en que un país no desarolla a otro, un país se desarrolla así mismo con su gente. Cuando veo esa mano joven muchas veces muy formada me apena porque estos países de África necesitan esa mano de obra. El derecho a no tener que migrar es fundamental”, ha subrayado.

