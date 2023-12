Un joven sevillano pide ayuda para que su padre salga del paro y no da crédito a la respuesta: "Llegó a casa"

El paro sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles. A partir de los 34 años, y según vas cumpliendo años, si pierdes tu trabajo, te va a ser más difícil encontrar otro.

Los mayores de 55 años suponen casi el 19% de los parados en España. Son más de medio millón, según la última Encuesta de Población Activa. En noviembre, el paro registrado descendía en 24.573 personas, pero es una bajada muy inferior al del mismo mes del año pasado. El paro rompe así con tres meses consecutivos de subidas y se redujo en todos los sectores, especialmente en el de servicios y en la industria.

Y lo que es más preocupante, representan el 40% de los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de un año buscando un empleo.

Y todo esto, pese a que la ley prohíbe discriminar por edad. Pero la realidad es otra. Te encuentras en paro pasados los 55, con un horizonte gris -a juzgar por los datos- y con unos cuantos años por delante para llegar a la jubilación.

Esto es precisamente lo que le pasó a Manuel Rodríguez, de 57 años. Este sevillano perdió su trabajo como camarero hace poco más de un mes.

Su hijo sabía que no iba a ser fácil que su padre encontrara trabajo. Por eso hizo lo siguiente. Escribió el siguiente mensaje en X, anteriormente Twitter:

¡Hola!

Necesito vuestra ayuda,mi padre lleva un mes en paro y está desesperado buscando trabajo,tiene experiencia como camarero durante mas de 30 años,pero se adaptaría a cualquier puesto de trabajo.

No haría esto si no fuera una situación límite.

Porfa twitter haz tu magia ?? — Manuel Rodríguez. (@Manurd1995) December 11, 2023





Estas palabras son las que plasmó Manuel en X este lunes pasado, el 11 de diciembre. Lo puso a la una y pico de la tarde. Y hoy, tres días después, acumula 5.000 retuits, más de 2.000 Me Gusta y 75 respuestas.

Entre ellas, la que esperaba, porque su padre ya tiene trabajo de nuevo. Empezó de hecho ayer mismo.

Manuel ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' y explica que "no esperaba que tuviera esa repercusión ni que fuera tan rápido. Mi padre ha encontrado un empleo en una empresa de reparto. Va por los talleres repartiendo y llegó a casa muy contento". Su padre, además, ha conseguido salir de la hostelería. Algo que también es bueno porque, en este caso, trabajará de lunes a viernes y con buen horario.

La denuncia de Manuel en 'Mediodía COPE': "Parece que llegas a una edad en la que la gente no sirve para trabajar"

"Lo han asegurado y ha salido bien la jugada. De momento, está aprendiendo con otro compañero", prosigue su discurso contando todas las claves de esta historia.

El mismo día por la tarde que publicó ese mensaje, le mandaron el contacto del que es ahora el jefe de su padre. "Me siguen llegando ofertas y le digo a la gente que ya ha encontrado. Hay algunos que me dicen que si le sale mal, pues que ahí tiene otras opciones".

La situación de su padre era muy complicada porque "en este país, parece que llegas a una edad en la que la gente no sirve para trabajar. No es que no valga por la edad que tiene".

Por último, ha asegurado que no se esperaba esta repercusión. "Llevaba unos días hablando con él y no encontraba trabajo. Dije: 'voy a quemar el último cartucho'", concluye.