Un joven de Murcia critica la forma en la que le han notificado que será parte de una mesa electoral

En tres días comienza oficialmente la campaña de las elecciones generales, las primeras que se van a celebrar en pleno verano. Y con el calor que va a hacer el 23 de julio, seguro que muchos españoles irán a votar tras darse un buen chapuzón en la playa o en la piscina. Al menos así lo harán los que han no tengan que estar en una mesa electoral o de librarse gracias, entre otras cosas, a tener contratadas unas vacaciones.

Este adelanto electoral fue anunciado por Pedro Sánchez el pasado 29 de mayo. De hecho, esta es la fecha que marca si te puedes librar, o no, de estar en una mesa electoral. A finales de junio, los ayuntamientos celebraron los sorteos para designar al presidente, los dos vocales de cada mesa, así como a los seis suplentes correspondientes. Las notificaciones han sido repartidas estos primeros días de julio.





El sonido del timbre de casa es ahora el sonido más temido este verano. Y es que primero es el cartero quien tiene que hacer entrega de una carta certificada.

Si no es posible contactar de esta forma con la persona designada, es un equipo de la Policía Local el que se encarga de localizarla de todas las formas posibles. Los agentes pasan varias veces por el domicilio, preguntan a los vecinos y se personan en los puestos de trabajo para entregar la notificación, incluso se la pueden entregar a algún familiar. Esto último es lo que le ha ocurrido a Rafa, un joven de Murcia, quien cuenta en 'Mediodía COPE' que le "ha sentado fatal".

Esto se debe a que cambió sus datos del domicilio de sus padres a su residencia actual y, aun así, los funcionarios del pueblo en donde vive no han sido capaces de contactar con él, en su casa. "No me parece ético, puesto que es un documento oficial, el cual pienso que hay que entregarlo en mano a la persona interesada", añade.

En su caso, Rafa ha tenido la suerte de haber contratado sus vacaciones antes del 29 de mayo. Por lo que presentó inmediatamente sus alegaciones. Lo hizo a través de la plataforma de excusas que tiene habilitada la Junta Electoral Central en su página web.

La documentación que tuvo que presentar fue una carta formal que indicase el motivo por el cual no podría estar presente, la confirmación de la reserva, el justificante del pago y la solicitud del voto por correo, que realizó el 31 de mayo. Como el proceso es telemático, pues todo ha sido muy rápido: Rafa ya ha recibido la respuesta, en este caso, de la Junta Electoral de Zona. "Puedo estar tranquilo, disfrutando de mis vacaciones. Haré mi votación por correo", comenta Rafa.

Otras personas, sin embargo, no han tenido la misma suerte. Como le ha pasado a Rosa, de Irún. Explica que tuvo "la mala suerte de que me tocara primer suplente de presidente de mesa. Me llevé un gran disgusto, porque comienzan mis vacaciones justo el 23 de julio". A pesar de que ese día está de vacaciones, no ha podido librarse porque se va a su pueblo, a Don Benito, en Extremadura, a la casa familiar. Así que como no hay un perjuicio económico grave, la Junta Electoral no ha atendido sus alegaciones. Por lo que, según cuenta Rosa, ha tenido que "aplazar los planes que tenía previstos gracias a la pésima decisión del señor Sánchez".

Alegaciones a la Junta Electoral

Entre estar pendiente del voto por correo, del buzón o de las alegaciones a la Junta electoral, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales nos está dando el verano.

Lo saben bien en las agencias de viajes que, además del lío que tienen en estas fechas, tienen un trabajo extra: confirmar los contratos realizados antes del 29 de mayo.Jerónimo Fernández, propietario de una agencia de viajes de León, explica que han tenido que "hacer algún justificante a alguna persona que ya tenía contratada esas vacaciones antes de la fecha del 29 de mayo y que le ha tocado estar en la mesa electoral". Lo más importante, como detalla este profesional, es demostrar la fecha de contratación es de antes del 29 de mayo. Además, tiene que haber una pérdida económica.

Tener unas vacaciones contratadas es por primera vez una excusa para librarte de estar en una mesa electoral, pero la Junta Electoral Central contempla muchas: tener un evento familiar importante,no saber leer ni escribir, ser mayor de 65 años, estar de baja o tener una situación de discapacidad. También es posible librarse, en el caso de ser mujer, si estás embarazada de más de seis meses, tu embarazo es de riesgo o bien ya estás en periodo de lactancia. Y, si al final no hay ninguna justificación útil, solo queda coger un abanico o ventilador y tener mucha paciencia. Porque estar en una mesa electoral un domingo del mes de julio no parece muy agradable.