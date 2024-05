El incendio en la planta de reciclaje de Requena continúa dejando consecuencias para los vecinos de las localidades cercanas, ahora le ha tocado el turno a los agricultores que tienen sus campos colindantes a la plaza de reciclaje que han visto no solo como sus cultivos se han visto afectados en el momento del incendio, también están viendo como las consecuencias de las llamas, el humo y la ceniza, son peores de lo esperado.

José Manuel García es uno de esos agricultores que se han visto afectados, y tal y como explica en Mediodía COPE en Valencia tiene “los olivos colindantes con la plataforma, tres tiras de olivos concretamente y seguidamente, viñas”. Ambos cultivos se han visto afectados, “la primera fila de olivos, está quemada por completo y las otras dos casi también, pero la viña está afectada a través de los sarmientos, que ahora tienen muy pocos centímetros, se están arrugando y se está cayendo la hoja y hay mucho más daño de lo que padecía que iba a ser”.

El problema de que los sarmientos se vean afectados no solo es la cosecha de este año se vea mermada, también puede haberse deteriorado la cepa y verse afectadas cosechas futuras, “es el miedo que tenemos”.

“Hay bastantes hectáreas de viñas afectadas no solo por el calor, también por el humo que iba dejando plásticos, tanto es así que se puede ya, las que no están afectadas empiezan a crecer y el resto no; están completamente negras”, asegura el agricultor valenciano.





No es el primer incendio en la planta de reciclaje

Los campos de José Manuel siempre han limitado con la planta de reciclaje de Requena y asegura que anteriormente ya ha habido incendios, pero hasta ahora eran de residuos orgánicos, que al pasar el tiempo y fermentarse, ardían. “Con el tema de los plásticos y este tipo de residuos era un secreto a voces que el día que pasase iba a pasar algo fuerte y es lo que ha pasado”, se lamenta además de advertir que él “ya lo venía advirtiendo a los mismos dueños”.

“Esta planta no es sana de ninguna de las maneras, aun sin incendio, porque todo ese polvo negro cada vez que molían afectaba a las plantas y a todos los que trabajamos allí”, declara el agricultor, quien además cree que “cada vez tenía más volumen paro estaba ya llena hasta los topes, la pila ya alcanzaba los quince, veinte metros de altura”.





Reuniones con la planta de reciclaje

Esta misma mañana se han reunido los agricultores que han visto cómo sus campos se veían afectados con el perito de la empresa, quien les ha dicho que “buscáramos un perito, que hicieran un informe con todo lo que había y ya veremos a ver cómo responden”.

Esta misma semana se reúnen todos los afectados por el incendio y “vamos a buscar un perito para que pase un informe a la empresa y se hay que denunciar, denunciaremos porque hay que ver como evolucionan los daños, si la planta se ha muerto o no”.





Depurar responsabilidades

Medio Ambiente abrirá dos expedientes a la empresa de la planta de reciclaje de Requena para "depurar responsabilidades". La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, abrirá otros dos expedientes a la empresa gestora de la planta de reciclaje de San Antonio de Requena (Valencia), uno de los cuales ya se ha empezado a tramitar, y el otro por incumplir la ley de Responsabilidad Medioambiental.

La titular de Medio Ambiente ha señalado que, tras las "irregularidades detectadas" y la suspensión cautelar de la planta, desde la Consellería se está "recopilando la información en unas diligencias preliminares que pueden conllevar el cierre definitivo de la instalación".

Esta investigación, que finalizará una vez se recojan las últimas pruebas tras la extinción del incendio, se complementará con otros dos expedientes por parte de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.