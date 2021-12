Jesús, el lotero que ha escondido 20 décimos por todo su barrio: “Sólo por la alegría ya merece la pena”

Hace apenas tres meses, el 20 de septiembre, el teléfono empezó a sonar en una modesta administración de Lotería de Tarrasa, en Barcelona. Al otro lado del auricular, una mujer canaria estaba empeñada en comprar tres décimos para la Lotería de Navidad. El número que deseaba era muy concreto:"Es el uno, nueve, nueve, dos, uno... ¿Lo tiene?, preguntó, y añadió:“He visto en Internet que ustedes lo venden”.

"Si, aquí lo tengo: el 19.921”, le dijo el lotero. A lo que la señora contestó: pues prepárense para la que les viene encima porque es el número del volcán. El 19.921 es, ahora mismo, uno de los números más codiciados por muchos. Por cierto, ni te empeñes ni lo busques, porque está agotado desde aquella mañana. Pero como se suele decir, en el bombo entran todos los números. Y detrás de esos números, todas las ilusiones. En una semana, ya sabremos cuál es “El Gordo” de esta Navidad.

Jesús Ibáñez no es un “elfo”, aunque tiene maneras. Jesús es lotero. En Almería. Hace tres años ideó la manera de renovar la ilusión de sus vecinos por la lotería de Navidad. Su barrio, Mediterráneo Oliveros, había estado en obras y los vecinos habían dejado de pasar por la calle donde Jesús tiene su administración. ¿Como hacer que la gente volviese a pasar por allí? Escondiendo décimos de la lotería de Navidad. Hasta 20 décimos escondió.

“Ésto surgió porque tuvimos un año malo. Nuestra calle estaba en obras. Entonces, por incentivar que la gente viniera al barrio y se pasara de nuevo por la calle. Lo retomé el año pasado por la tristeza que había por la pandemia. Estaba todo el mundo desanimado y tuvo mucho éxito la iniciativa”, ha explicado Jesús.

El barrio de Jesús se volvió a llenar de vida. La gente volvió a pasear, a comprar, a buscar esos décimos escondidos en cualquier rincón. La experiencia fue tan bien que repitió la Navidad pasada, la de la pandemia. Como no hay dos sin tres, este año repite el juego del escondite con los décimos. Claro, los vecinos ya se lo saben y cuando Jesús sale a la calle, hay quien no le pierde de vista.

“Salgo a deshoras. El año pasado tuve muchos más problemas por el confinamiento, porque no se podía trasnochar. Salgo a las tres o cuatro de la mañana, mi familia cree que estoy loco, que a dónde voy. Lo escondo a esa hora porque por el día siento que la gente me persigue con la mirada”, ha comentado el lotero.

Sólo con la ilusión que despierta y la emoción que ve en sus vecinos estos días previos al sorteo, para Jesús merece la pena el esfuerzo. De momento, el Gordo se le repite. Pero no importa. Ayer, Jesus escondió los primeros 4 décimos, y seguirá así hasta el día 17, el viernes que viene.

“Respecto a los premios todavía no hemos tenido suerte. Pero éste, que es el tercero, yo creo que irá la vencida. Si no, simplemente por ver la felicidad de la gente cuando encuentra los décimos, por el movimiento que hay en la calle. Vienen personas muy mayores, y no tan mayores, a pedirnos pistas de dónde pueden estar los décimos. Sólo por eso, ya merece la pena”, ha asegurado con emoción Jesús.

Hasta de localidades de Murcia y Granada, se acercan al barrio de Jesús a husmear y a dar vueltas en busca del codiciado décimo escondido. El número es el 47.017. Los décimos perdidos: 20. Si es el número del Gordo, ya sabemos que Jesús guarda uno para los palmeros.