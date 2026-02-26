Las persistentes dudas de Siro López con el Real Madrid: "En Lisboa vimos pequeños detalles de mejoría, pero si el Benfica te genera tanto peligro..."

La clasificación del Real Madrid para los octavos de final de la Champions League tras superar al Benfica no ha servido para disipar todas las incógnitas que rodean al equipo. Y así lo ha manifestado Siro López en El Partidazo de COPE, donde ha asegurado que el encuentro le "sigue generando las misma dudas que tenía antes de la eliminatoria".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius celebra el gol de la victoria ante el Benfica en el Bernabéu

Para el comentarista, el problema reside en la falta de evolución del conjunto blanco. Siro considera que el equipo no mejora, describiendo su trayectoria como dar "un pasito para adelante, otro para atrás". Esta sensación contrasta, según ha explicado, con momentos anteriores en los que el equipo "parecía compacto" y se le generaban pocas ocasiones de gol.

fragilidad defensiva preocupante

Siro López ha puesto el foco en la vulnerabilidad defensiva mostrada durante el partido. "Hoy, por ejemplo, en los primeros 15 minutos es que el Benfica ha llegado 4 o 5 veces, como si estuvieran por su casa", ha criticado. Esta facilidad para llegar al área de Courtois por parte de los rivales ha sido uno de los puntos que más le preocupan.

EFE Álvaro Arbeloa sentado en el banquillo durante el Real Madrid - Benfica.

La defensa madridista ha mostrado una debilidad alarmante, permitiendo que el conjunto portugués realizara combinaciones peligrosas muy cerca de la portería. "Han hecho paredes casi en el área pequeña", ha señalado para ilustrar la falta de contundencia de la zaga madridista en el tramo inicial del encuentro.

La segunda parte no cambia el guion

La situación no mejoró sustancialmente tras el descanso. Según el análisis de Siro López, el comienzo de la segunda mitad ha seguido una tónica similar, aunque con menos efectividad por parte del Benfica. "Los primeros 15 minutos de la segunda parte tampoco han sido para recordar con mucho agrado", ha sentenciado, dejando claro que las dudas persistieron durante todo el partido.

La reflexión final de Siro López ha sido contundente. Tras afirmar que, en su opinión, el Sporting de Lisboa es mejor equipo que el Benfica, ha lanzado una pregunta al aire que resume su inquietud. Ha recordado que en el pasado se vieron "pequeños detalles de mejoría", pero ha concluido con una advertencia: "si el Benfica te genera los problemas que te ha generado en el día de hoy con la eliminatoria a tu favor...".

Una duda sobre el rendimiento del equipo ante un rival de mayor entidad que, por el momento, queda en el aire; aunque podría resolverse pronto si el sorteo de este viernes empareja al Real Madrid con el Manchester City de Pep Guardiola.