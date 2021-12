Jaime Palacio: "Para las personas de fe el medioambiente es esencial"

El cambio climático es uno de los principales problemas que tiene que afrontar nuestra generación y las futuras y por eso todos debemos volcarnos con acciones concretas para revertir esta situación. Es un asunto que nos concierne a todos porque todos tenemos una responsabilidad individual en esto, incluidas las instituciones.

No se trata solo de gobiernos o de corporaciones, sino también de las religiones, que tienen que jugar un papel en el cuidado del medioambiente. Eso es lo que debatieron ayer representantes de las Iglesias católica, ortodoxa, evangélica, de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comisión Islámica de España en un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española. Del encuentro surgieron reflexiones interesantes, como la del padre archimandrita Demetrio, del Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal, que recordaba que el cuidado de la creación no es sólo el cuidado de las cosas. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, recordó que no todo está perdido y que se atisba un cambio de mentalidad entre las nuevas generaciones.

También se habló de las acciones concretas que realizan las diferentes confesiones religiosas y de la importancia de la unidad.

"Para las personas de fe el medioambiente es esencial", ha dicho el laico de la familia corazonista, misionero en la selva peruana, y miembro del Grupo Motor de Enlázate por la Justicia, Jaime Palacio, en 'Mediodía COPE' con Pilar García Muñiz. "Cuidar lo que nos rodea es clave y a nosotros nos viene dado por la fe porque nos sabemos creados por algo mucho más grande que nosotros del que recibimos todo lo que tenemos". Este misionero laico de la familia corazonista ha estado 10 años en la selva peruana y ahora vive en Madrid trabajando con Corazonistas, Elázate por la Justicia y Redes.