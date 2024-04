Irene, trasplantada de cuatro pulmones: “La espera es lo más horrible”

Irene Nevado tiene fibrosis quística y siempre cuenta que tiene tres cumpleaños: cuando nació hace 44 años, su primer trasplante bipulmonar y su segundo trasplante. A Irene le han hecho falta hasta seis pulmones para seguir adelante con la enfermedad.

La fibrosis quística es una enfermedad genética y degenerativa que afecta a una de cada 4.500 personas y sobre todo afecta a los pulmones. Hace tiempo, quien nacía con fibrosis quística, tenía una esperanza de vida muy corta, apenas de 30 años. Pero afortunadamente la investigación, los tratamientos y la medicina han conseguido cambiar esta situación.

Irene es enfermera y coach de trasplantes, ayuda a la gente que está en lista de espera para un trasplante porque como asegura en 'Mediodía COPE' tras su propia experiencia, “el acompañamiento a gente que está en lista de espera es superimportante”.

Y es que la vida de Irene no ha sido nada fácil, sobre todo cuando cumplió los 18 años y recibió la noticia de que necesitaba trasplante de los dos pulmones. Algo que no sorprendió a esta mujer, pues ya con la enfermedad que tiene y tras empeorar, se lo esperaba. Pero no por eso no deja de ser un momento en el que “se te cae el mundo encima y me eché a llorar cuando salí de la consulta del médico”, cuenta.

Sin embargo, ese primer trasplante no llegó hasta los 27 años después de experimentar una mejoría y tras estar un tiempo en lista de espera hasta que llegaron sus pulmones. Un momento que ella define como “lo más horrible” porque como explica es en ese proceso en el que estás en lista de espera cuando “sales de la vida, dejas de trabajar, de hacer la vida normal con tus amigos... y te dedicas a estar pendiente del oxígeno durante las 24 horas, a intentar alimentarte bien para no perder peso...”.

Un proceso por el que esta enfermera ha pasado hasta en dos ocasiones porque después de ese primer trasplante bipulmonar tuvo un rechazo crónico por el que necesitó otros dos nuevos pulmones.





'La vida espera', el proyecto con el que Irene ayuda a las personas en lista de espera

Para Irene es fundamental “y superimportante acompañar a la gente que está en lista de espera” de un trasplante y considera que en este ámbito queda mucho por hacer.

Por eso, tras su propia experiencia y superar dos trasplantes de pulmones, ha puesto en marcha su proyecto 'La vida espera' con el que ayuda a la gente que está esperando su órgano. Como señala Irene, “la espera es como la soledad” y asegura que “nadie te cuenta qué va a pasar después, algo de lo que dice es “bastante complicado”.





