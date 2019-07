Un hombre pega un mordisco a una serpiente, tras ser atacado por ella, y acaba en el hopsital

Hay veces que algunas personas cuando ven ciertos animales entran en pánico. Empiezan a asustarse, a subir las pulsaciones, a gritar y acaban echando a correr para huír de ese intruso. Pues todo lo contrario hizo el protagonista de esta historia que tuvo la visita de una serpiente y acabó dándole un mordisco

Raj Kumar, un chico joven de India que estaba en su casa bebiéndose una cerveza vio como se colaba una serpiente en su casa. El reptil, en señal de defensa, increpó al joven indio y este decidió enfrentarse a la serpiente. Un enfrentamiento que tendría graves consecuencias pero para ambos. Porque la serpiente mordió al chico pero este, lejos de huir de la serpiente, le respondió con la misma moneda: metiéndole un mordisco.

Finalmente los padres llevaron al joven al hospital, junto con la serpiente, para que los médicos vieran que tipo de serpiente se trataba. Mas tarde vieron que no era venenosa y que no corría peligro, quedándose todo en solo un susto. Aunque el joven no corra peligro, no estará totalmente satisfecho ya que se podría decir que el combate hombre-serpiente ha quedado en un empate técnico